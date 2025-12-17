Ege adalarına İsrail askerleri konuşlandırma planı varmış! Yunan basını yazdı

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın, salı günü (16 Aralık) Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava kuvvetlerinden üst düzey isimlerle, acil nitelik taşıyan gizli bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilen ve İsrail basınının 'Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?' şeklinde servis ettiği toplantının ardından detayları Yunan basını yazdı. Yunan Ta Nae gazetesinden Marinos Gasiamis'in haberine göre, Yunanistan İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ege adalarına asker çıkarmayı düşünüyor.

İSRAİL ASKERİ EGE ADALARINA MI ÇIKACAK?

Gasiamis'in belirttiğine göre; geçtiğimiz aylarda İsrail ile Akdeniz'de tatbikat düzenleyen Yunanistan, Tel Aviv yönetimiyle iş birliğini kuvvetlendirmek istiyor. Bu kapsamda Yunanistan, GKRY ve İsrail Ege adalarına asker çıkarma planını yapıyor.

Tel Aviv'in bu işbirliğine olumlu baktığını belirten Gasiamis, üç ülkenin askeri kuvvetleri Yunanistan hakimiyetinde bulunan adalara konuşlanacak. Bu kapsamda Rodos, Kerpe (Karpathos) ve Güney Kıbrıs'ın yanı sıra İsrail'de bulunan üstlerde İsrail askerleri hazır bulunacak.

Akdeniz’de gerilim sürüyor! Erhürman Türkiye’ye geldi, Yunanistan ve İsrail Akdeniz'de tatbikat yaptı

YUNAN VE İSRAİL KUVVETLERİNDEN 1000'ER ASKER

Gasiamis'in öne sürdüğü iddiaya göre; oluşturulacak birlikte İsrail ve Yunanistan'dan 1000'er Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ise 500'er asker hazır bulunacak. Öte yandan söz konusu birliğe Yunan ve İsrail hava kuvvetlerinde de destek sağlanacak.

Deniz unsurlarında ise Yunanistan bir fırkateyn ve denizaltı, İsrail ise yeni korvetlerinden biri ve bir denizaltı katkıda bulunacak. Bu unsurlar, enerji hatlarının korunması için tek başına veya ortak filo halinde devriye gezecek.

Gazeteci Marinos Gasiamis'in Ta Nae Gazetesi'nde yayınlanan haberi (16 Aralık 2025)

Yunan basınında yer alan bilgilere göre; İsrailli analist Shay Gal, plana ilişkin değerlendirmesinde şu görüşleri dile getirdi:

"Yunan-İsrail hızlı müdahale gücü, kimseye karşı bir ittifak değil. Bölgedeki stratejik boşluğu dolduruyor. Rodos'tan Kıbrıs ve İsrail'e uzanan alanda platformlar, boru hatları ve elektrik kabloları, bazılarınca 'Mavi Vatan' denilen denizde savunmasız durumda. Gerçek savaş alanı artık denizaltında, Avrupa'yı besleyen altyapılarda. Baltık'taki Nord Stream sabotajı Avrupa'ya bunu öğretti. Doğu Akdeniz kendi uyanışını beklememeli. Ortak güç, bölgeye ihtiyaç duyduğu birliktelikle tespit, caydırma ve hızlı tepki mimarisi kazandırır. Maksimalist haritalar değil, ortak farkındalık, birlikte çalışabilirlik ve hukuk kuralları bu denizi yönetecek."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - GKRY Lideri Nikos Hristodulidis - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

GÖZLER 22 ARALIK'TA

Bölge ile ilgili kritik iddialar ortaya atılırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 22 Aralık'ta bir araya gelecek. İki başbakanın Güney Kıbrıs'ta düzenleyeceği toplantıya GKRY Lideri Nikos Hristodulidis de katılacak.

GÜNEY KIBRIS'TAKİ GİZLİ TOPLANTI

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, Salı günü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle olağan dışı, acil nitelik taşıyan bir stratejik toplantı gerçekleştirmişti.

HM News'in 16 Aralık 2025 tarihli haberi

İsrail basınından HM News, toplantıyı "Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?" başlığıyla duyurarak, toplantının rutin askeri temaslardan açık biçimde ayrıldığını vurguladı.

Haberde, bu dikkat çekici toplantının Türkiye’nin bölgesel askeri kapasitesini hızla artırdığı ve Doğu Akdeniz’de oyun kurucu bir aktör haline geldiği bir dönemde yapılmasına özellikle dikkat çekilirken "İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin ötesinde, Ankara’nın sahadaki fiili gücünün Tel Aviv’de ciddi bir güvenlik gündemi oluşturuyor" denildi.

İSRAİLLİ ANALİST TÜRKİYE'YE KARŞI ANLAŞMA ŞART DEMİŞTİ

İsrailli güvenlik analisti Shay Gal, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yayımlanan Simerini gazetesine Ekim ayında verdiği röportajda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yükselen etkisine dikkat çekti. Gal, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Ankara’ya karşı bir "ortak kader anlaşması" imzalanması gerektiğini belirtmişti.