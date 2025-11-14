Akdeniz’de gerilim sürüyor! Erhürman Türkiye’ye geldi, Yunanistan ve İsrail Akdeniz'de tatbikat yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. İkili, bölgedeki güncel durumu, özellikle İsrail’in Kıbrıs’ın güneyini silahlandırmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs'ın tamamına ilişkin yetki ve görevleri olan üç garantör ülkeden biri olduğuna dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, özellikle Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne arttığı koşullarda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında geldiğini belirtti.

Erhürman’ın bu ifadeleri kullandığı sırada İsrail ve Yunanistan donanmaları Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

KKTC'den Rum tarafına sert uyarı: Provokasyona son verin

İsrail’deki ordu tarafından yapılan açıklamada “çeşitli deniz tehdit senaryoları” üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

“İsrail Donanması ve Yunan Donanması bu hafta Yunan egemenlik sularında ortak bir tatbikat gerçekleştirdi ve çok sayıda gemi ve tekneyle çeşitli deniz tehdit senaryoları üzerinde çalıştı.

Tatbikat, profesyonel ve operasyonel yetenekleri başarıyla geliştirdi ve iki donanma arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendirdi.”