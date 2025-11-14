Akdeniz’de gerilim sürüyor! Erhürman Türkiye’ye geldi, Yunanistan ve İsrail Akdeniz'de tatbikat yaptı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. İkili, bölgedeki güncel durumu, özellikle İsrail’in Kıbrıs’ın güneyini silahlandırmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
'TÜRKİYE EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİN BAŞINDA'
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs'ın tamamına ilişkin yetki ve görevleri olan üç garantör ülkeden biri olduğuna dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, özellikle Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne arttığı koşullarda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında geldiğini belirtti.
AYNI ANDA ORTAK TATBİKAT
Erhürman’ın bu ifadeleri kullandığı sırada İsrail ve Yunanistan donanmaları Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdi.
KKTC'den Rum tarafına sert uyarı: Provokasyona son verin
İsrail’deki ordu tarafından yapılan açıklamada “çeşitli deniz tehdit senaryoları” üzerinde çalışıldığı kaydedildi.
“İsrail Donanması ve Yunan Donanması bu hafta Yunan egemenlik sularında ortak bir tatbikat gerçekleştirdi ve çok sayıda gemi ve tekneyle çeşitli deniz tehdit senaryoları üzerinde çalıştı.
Tatbikat, profesyonel ve operasyonel yetenekleri başarıyla geliştirdi ve iki donanma arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendirdi.”
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara’da! Atatürk’ün huzuruna çıktı
‘KIBRIS TÜRKLERİNİN GÖRMEZDEN GELİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL’
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının statüsünün tartışmaya, müzakereye, pazarlığa açık olmadığına vurgu yapan Erhürman, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik haklarına sahiptir. Kıbrıs adasının tamamını ve adada yaşayan herkesi ilgilendiren güvenlik, enerji, hidrokarbonlar, deniz yetki alanları ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesinin Kıbrıs Rum liderliği ya da uluslararası toplum tarafından yok sayılması, benim halkımın görmezden gelinmesi mümkün değildir.”