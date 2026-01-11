Netanyahu’nun sağ kolu Braverman gözaltında

Yayınlanma:
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, gizli belgelerin sızdırılması soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın gözaltına alındığını bildirdi.

KAN'ın haberine göre Braverman, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı "engelleme şüphesiyle" suçlanıyor. Braverman, "Lahav 433 birimi" tarafından sorgulanacak.

Kanal 12 televizyonu ise polisin Braverman’ın gözaltına alınmadan önce evinde arama yaptığını, soruşturmanın “soruşturmayı engelleme ve güveni kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü aktardı.

tzachi-braverman.webp

LAHAV 433, “İSRAİL FBI’I” OLARAK ANILIYOR

Kamuoyunda “İsrail FBI’ı” şeklinde anılan Lahav 433, ciddi suçlar ve yolsuzluk dosyalarında uzmanlaşmış İsrail polis birimi olarak biliniyor.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifade vermeye çağrıldı.

ABD Maduro'yu esir alınca Netanyahu gözünü İran'a dikti!ABD Maduro'yu esir alınca Netanyahu gözünü İran'a dikti!

Kanal 12’nin haberine göre Braverman ile Feldstein arasında yüzleştirme yapılması bekleniyor.

Feldstein, 24 Aralık’ta KAN’a verdiği röportajda, Braverman’ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini ileri sürmüştü.

Netanyahu'nun milyar dolarlık yolsuzluk dosyasına bakan hakim otoyolda öldüNetanyahu'nun milyar dolarlık yolsuzluk dosyasına bakan hakim otoyolda öldü

Braverman, Netanyahu’nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olarak biliniyor.

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi’ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild’e sızdırma girişiminde bulundu.

Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas’ı güçlendirdiğini savunmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

