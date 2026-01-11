Maduro'dan hapishaneden ilk mesaj!

ABD güçlerinin 3 Ocak’ta düzenlediği operasyonda eşiyle birlikte kaçırılarak, New York’a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının “iyi durumda olduğunu” belirtti. Aynı zamanda ABD ile Venezuela’nın geçici yönetimi arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatma görüşmelerinin başladığı bildirildi.

ABD güçleri tarafından 3 Ocak Cumartesi eşi Cilia Flores ile birlikte kaçırılan ve Brooklyn'deki hapishane hücresinde tutuklu bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, oğlu ve aynı zamanda Ulusal Meclis Üyesi Nicolas Maduro Guerra'ya gönderdiği mesajda "iyi durumda olduğunu belirttiği" bildirildi.

Nicolas Maduro Guerra, dün yayınlanan bir videoda, avukatlarının kendisine, "babasının güçlü olduğunu söylediğini" açıkladı ve babasının, "Üzgün ​​değiliz, iyiyiz, savaşçıyız" dediğini aktardı.

VENEZUELA-ABD ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile şu an Venezuela hükümetinin başına geçen geçici yönetim arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

ABD Maduro'yu kaçırırken kan kusturan gizemli silah kullandı! İddia ABD basınından geldiABD Maduro'yu kaçırırken kan kusturan gizemli silah kullandı! İddia ABD basınından geldi

Washington da Amerikalı diplomatların büyükelçiliğin yeniden açılması konusunu görüşmek üzere Venezuela'nın başkentine gittiklerini doğruladı. Ayrıca ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin, "Venezuela'nın geçiş dönemi yetkilileriyle yakın temas halinde" olduğu da vurgulandı.

Venezuela'da 6 ABD vatandaşı serbest bırakıldı

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk dönemi olan 2019 yılında kesilmişti.

Trump, geçen hafta defalarca, Maduro'nun kaçırılması ve yerine geçici Devlet Başkanı olarak Delcy Rodriguez'in atanmasının ardından "ABD'nin, Venezuela petrolünden faydalanmakla ilgilendiğini" ifade etti. Trump ayrıca, Venezuela petrol satışlarından elde edilecek gelirleri "korumak" için bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

maduroooo.jpg

Son dakika | Maduro'ya Türkiye teklifi Erdoğan'dan habersiz yapılmışSon dakika | Maduro'ya Türkiye teklifi Erdoğan'dan habersiz yapılmış

Rodriguez ise ülkesinin petrolüne olan ilgisi konusunda Trump ile işbirliği yapacağına söz verirken; aynı zamanda, Washington'a "boyun eğmeyi reddettiğini" de vurguladı.

SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILIYOR

Öte yandan Venezuela'daki muhalefet, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etmişti. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodríguez birkaç gün önce, barış jesti olarak çok sayıda tutuklunun serbest bırakılacağını belirtmişti.

Bunun üzerine İnsan hakları örgütü Foro Penal, sosyal medya aracılığıyla Venezuela yetkililerinin, Bolívar eyaletinde Machado'nun Bente Venezuela partisinin gençlik koordinatörü Bergelio Laverde de dahil olmak üzere beş kişiyi serbest bıraktığını doğruladı.

Kaynak:ANKA

