ABD Maduro'yu kaçırırken kan kusturan gizemli silah kullandı! İddia ABD basınından geldi

ABD tarafından düzenlenen ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun rehin alındığı saldırıda, ABD kuvvetlerinin daha önce benzeri görülmemiş bir "teknolojik silah" kullandığı öne sürüldü.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt tarafından paylaşılan bir tanık ifadesine göre, Amerikan askerlerinin kullandığı yüksek teknolojili cihazlar karşısında Venezuela birliklerinin burun kanaması ve kan kusma şikayetleriyle yere yığıldığı bildirildi.

“HEPİMİZİN BURNU KANAMAYA BAŞLADI”

New York Post'tan aktarılan bilgilere göre, Venezuela’ya yönelik saldırı sırasında nöbetçi olan bir muhafız, o anları "Bir noktada bir şey fırlattılar, tarif edemiyorum. Çok yoğun bir ses dalgası gibiydi. Aniden başımın içeriden patladığını hissettim. Hepimizin burnu kanamaya başladı, bazılarımız kan kustu. Hareket edemez hale gelip yere düştük" sözleriyle aktardı.

“RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI”

Görgü tanığı, radar sistemlerinin açıklanamaz bir şekilde devre dışı kaldığını, ardından bölgeye çok sayıda dron ve sadece sekiz helikopterle yaklaşık 20 Amerikan askerinin indiğini kaydederken bu küçük grubun yüzlerce savunmacıyı tek bir kayıp vermeden etkisiz hale getirdiğini öne sürdü.

YÖNLENDİRİLMİŞ ENERJİ SİLAHLARI OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR!

Eski bir ABD istihbarat kaynağı, söz konusu belirtilerin (kanama, hareket edememe, yanma hissi)mikrodalga veya lazer ışınları kullanan "Yönlendirilmiş Enerji Silahları" (DEW) ile benzerlik gösterdiğini açıkladı. Söz konusu teknolojilerin onlarca yıldır geliştirildiği biliniyor ancak ilk defa bir muharebe operasyonunda kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.

ABD merkezli News 18’in haberine göre,savunma ve istihbarat uzmanları tarafından, tarif edilen bu semptomların "Yönlendirilmiş Enerji Silahları" ile örtüştüğü ifade edildi.

Uzmanlara göre silahlar, hedef alınan kişilerin deri altındaki sinir uçlarını uyararak aşırı acı veya "baş patlaması" hissi oluşturabiliyor ve operasyonda görev yapan EA-18G Growler jetlerinin, Venezuela’nın radarlarını ve iletişim ağlarını "kör ederek" bu tür teknolojik cihazların kullanımına zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

HAVANA SENDROMUNA BENZİYOR!

ABD merkezli First Post'a göre ise, istihbarat uzmanları, bu semptomların yıllardır tartışılan "Havana Sendromu" vakalarıyla benzerlik gösterdiğini, ABD'nin bu teknolojiyi ilk kez aktif bir savaş alanında "taktik bir silah" olarak kullanmış olabileceğini bildiriyor.

Pentagon, operasyonda F-22, F-35 ve B-1 uçaklarının kullanıldığını doğruladı fakat "gizemli silah" iddiaları hakkında bir açıklamada bulunmadı.