Son dakika | Maduro'ya Türkiye teklifi Erdoğan'dan habersiz yapılmış

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Venezuela devlet başkanının ABD tarafından esir alınmadan önce kendisine Türkiye teklif edildi iddiası Erdoğan'a soruldu. Erdoğan 'böyle bir şey yok' dedi.

ABD'nin Venezeuela'ya düzenlediği saldırı sonucunda devlet başkanı Maduro esir alındı. ABD'de yargılanacak olan Maduro'ya operasyon yapılmadan önce kendisine 'Türkiye' teklifi yapıldığı ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN: BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK

Bu konu bugün Erdoğan'a soruldu. Erdoğan sorulan soruya 'bize gelen böyle bir haber yok' yanıtını verdi.

SENATÖR TÜRKİYE DEMİŞ TRUMP DA ONAYLAMIŞTI

Söz konusu iddia Florida’dan Washington’a dönen Trump'ın uçağında da konuşuldu. Cumhuriyetçi senatör Graham bu teklif için, "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta Maduro kendinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu.O Trump’a meydan okumayı seçti. Şimdi hak ettiği yerde, hapishanede" demişti. Trump da senatörün konuşması sırasında kafasını sallayarak bu sözleri onaylamıştı.

ABD BASININDA YER ALMIŞTI

Maduro'ya yapılan Türkiye teklifi 28 Kasım 2025’te Washington Post gazetesi tarafından açıklanmıştı. Haberde Venezuela’ya karşı operasyonlarda ‘bilgisi olan’ bir kişi "Türkiye onun (Maduro) için mükemmel" demişti:

"Maduro (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın da Trump’la ilişkileri iyi."

ÖZGÜR ÖZEL: BEN Mİ YÖNETİYORUM SEN Mİ YÖNETİYORSUN DİYEMEDİN Mİ?

Maduro'nun esir alınmadan önce kendisine yapılan Türkiye teklifine dair CHP Lideri Özgür Özel'in de gündemindeydi. Dün grup toplantısında bu konuya değinen Özel Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı.

Ya şimdi bir soru sorayım Erdoğan'a. Gazeteci arkadaşlar, inşallah yarın buraya gruba muruba geldiğinde de sorarlar, itilmezler kakılmazlarsa bir cevap bekleyelim. Trump'ın yanında senatör söylüyor, Trump da kafa sallıyor. Maduro'ya diyor, "bir çıkış yolu verdik. Türkiye'ye git dedi Trump." diyor. Trump da böyle yapıyor. "Gitmedi" diyor. "Şimdi New York'ta" diyor.

Trump Türkiye'ye git derken Erdoğan'a "Maduro kabul ederse onu Türkiye'ye yollayayım. Onu burada bakar mısın?" diye sordu mu sormadı mı? Sen bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Eğer biliyordun da olur dediysen buna nasıl olur dedin? Niye olur dedin? Demedin mi ya, "Kardeşim Maduro benim seçilmiş bir adam. Orada duruyor, dik dur eğilme kardeşi seninle diyordum ona. Nasıl paketleyin getirin biz burada bakarız diyorsun?" Ne dedin ona? "Çorum'da bir yer ayarlarız, Çorum'u iyi biliyor o, bir bağlantısı var, Çorum'da bir çiftlikte oturturuz mu?" dedin Maduro'yu? Yok demediysen, bilmiyorsan, "bilmiyorsan bilmiyorum" de. O zaman Trump'a dönüp de "Sen kim oluyorsun da benim memleketime, benim egemenliğimde olan birisine kendince başka ülkeden birini alıp getirip yerleştiriyorsun? Bu ülkeyi ben mi yönetiyorum, sen mi yönetiyorsun?" diyemedin mi, diyemeyecek misin?

Aranızda nasıl bir ilişki, onunla aranızda nasıl bir taahhütname, nasıl bir akit var ki 200 ülke arasında Türkiye geliyor aklına "Maduro'yu hapse koymayayım, Türkiye'ye koyayım" diye. Ya Maduro'nun Türkiye açısından bir özel önemi var, böyle bir peynir ticareti falan yapıyordunuz gemiciklerle. Peynir geliyordu, peynir parasının 3 katı navlun ödeniyordu. Türkiye'de 116 çeşit peynir var. İskenderun limanında gemiler Venezuela'dan gelen, yakalanıyordu, sahibi yok. Maduro'nun altınları oralarda buralarda...

Ya Maduro için özel bir yer burası ya Trump'la aranızda özel bir akit var. Sayın Erdoğan, susarak, "mış gibi" yaparak, "müessif bir hadise" diye yalandan Trump'ı "üzdün beni müessif bir hadise yarattın" diyerek bu işin içinden çıkamazsın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

