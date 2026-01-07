Son dakika | Maduro'ya Türkiye teklifi Erdoğan'dan habersiz yapılmış

ABD'nin Venezeuela'ya düzenlediği saldırı sonucunda devlet başkanı Maduro esir alındı. ABD'de yargılanacak olan Maduro'ya operasyon yapılmadan önce kendisine 'Türkiye' teklifi yapıldığı ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN: BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK

Bu konu bugün Erdoğan'a soruldu. Erdoğan sorulan soruya 'bize gelen böyle bir haber yok' yanıtını verdi.

Maduro'ya ABD tarafından esir alınmadan önce "Türkiye git" teklifi yapıldığı iddiasına Erdoğan'dan yanıt



"Yok öyle bir şey" https://t.co/aglal98vK9 pic.twitter.com/jSraGw3i5Y — Halk TV (@halktvcomtr) January 7, 2026

SENATÖR TÜRKİYE DEMİŞ TRUMP DA ONAYLAMIŞTI

Söz konusu iddia Florida’dan Washington’a dönen Trump'ın uçağında da konuşuldu. Cumhuriyetçi senatör Graham bu teklif için, "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta Maduro kendinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu.O Trump’a meydan okumayı seçti. Şimdi hak ettiği yerde, hapishanede" demişti. Trump da senatörün konuşması sırasında kafasını sallayarak bu sözleri onaylamıştı.

ABD BASININDA YER ALMIŞTI

Maduro'ya yapılan Türkiye teklifi 28 Kasım 2025’te Washington Post gazetesi tarafından açıklanmıştı. Haberde Venezuela’ya karşı operasyonlarda ‘bilgisi olan’ bir kişi "Türkiye onun (Maduro) için mükemmel" demişti:

"Maduro (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın da Trump’la ilişkileri iyi."

ÖZGÜR ÖZEL: BEN Mİ YÖNETİYORUM SEN Mİ YÖNETİYORSUN DİYEMEDİN Mİ?

Maduro'nun esir alınmadan önce kendisine yapılan Türkiye teklifine dair CHP Lideri Özgür Özel'in de gündemindeydi. Dün grup toplantısında bu konuya değinen Özel Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı.