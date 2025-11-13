KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara’da! Atatürk’ün huzuruna çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Ankara'daki programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Erhürman'a eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Protokol Dairesi Müdürü Asu Muhtaroğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

ANITKABİR'DE ATATÜRK'ÜN HUZURUNA ÇIKTI!

Erhürman, Atatürk;’ün huzurunda mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Daha sonra ise Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Erhürman, Özel Anıtkabir Defteri'ni imzaladı. Erhürman, Özel Defter'e "Aziz Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan liderliğinizden güç alarak, bugün KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı sıfatıyla huzurunuzda bulunmaktan derin bir onur ve gurur duymaktayım. Şahsınızın bıraktığı manevi mirasa Kıbrıs Türk halkının bağlılığı sarsılmaz bir inançla sürmektedir.” ifadelerini yazdı.

“FİKİRLERİNİZE BAĞLILIK KIBRIS TÜRK HALKININ KARAKTERİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI”

Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, kurduğunuz Cumhuriyet ve bizlere miras bıraktığınız ilke ile devrimler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Siz, yalnızca kendi halkınıza değil; çağlar ötesine uzanan düşüncelerinizle pek çok halka, özellikle de biz Kıbrıslı Türklere, umut ve cesaret aşılayan bir öndersiniz.” ifadelerini kaydeden Erhürman, “Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.” sözlerini sarf etti.

Tufan Erhürman, deftere kaleme aldığı yazıyı ”Kıbrıs Türk halkı, bu bilinçle, her daim çağdaş değerleri, üretimi, eğitimi, kültürü ve ahlakı ön planda tutarak ilerlemeye devam edecektir. Sizin mirasınız, yalnızca bir ulusun değil; insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır. Aziz hatıranız önünde, saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadeleriyle noktaladı.

NUMAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş ve heyetiyle bir arada bulunmaktan gurur duyduğunu ifade eden Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasındaki ilişkiyi “başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkiyle kıyaslanamayacak kadar özel ilişki” olarak değerlendirdi.

TBMM ve Cumhuriyet Meclisi ile iki meclisin dostluk grupları arasındaki yakın ilişkileri vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin TBMM aracılığıyla dünyaya anlatılmasının kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

“İKİ DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİLER MÜSTASNA”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin seçimin ardından ilk resmi ziyaretlerini birbirlerine yapmalarının önemine dikkat çekti.

Erhürman’ı Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik eden ve görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, iki devlet arasındaki ilişkilerin müstesna olduğunu ifade ederek bu ilişkilerin şimdiye kadar olgunlaşarak, üstüne koya koya bu günlere kadar geldiğini söyledi.

Meclisler arası yakın ilişkilere de değinen Kurtulmuş, özellikle son iki yıldır Azerbaycan Meclisi’nin de katılımıyla çok güzel çalışmalar yapıldığını ifade ederek Türkiye’nin Gürcistan topraklarında kaybettiği 20 kahraman evladının büyük acısı içerisinde olduğunu ifade ederek, şehitlere Allah’tan rahmet; aileleri ve Türk milletine sabırlar diledi. Görüşmenin ardından Erhürman TBMM Genel Kurulu’nu gezdi; yetkililerden bilgi aldı.