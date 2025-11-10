Davet krizi bitti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor
Cumhur İttifakı'nda krize yol açan KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde zafer elde eden Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye ilk ziyaretini bu perşembe gerçekleştireceği açıklandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ziyaretinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşeceğini bildirdi.
KKTC medyası 'Davet krizini' manşete taşıdı! "Erdoğan Bahçeli'den çekiniyor"
CUMHUR'DA KRİZE YOL AÇMIŞTI
19 Ekim'de KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lideri Tufan Erhürman, Cumhur İttifakı'nın açık destek verdiği Ersin Tatar'a karşı ezici bir üstünlük sağlayarak zafer elde etmişti.
AKP tarafı Erhürman'ı tebrik ederken, sonuçlara MHP Lideri Devlet Bahçeli sert tepki göstermişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, KKTC Parlamentosu'na seçimlere müdahale etme çağrısı yaparken, KKTC'nin Türkiye'nin bir ili olması gerektiğini söylemişti.
Bugün Kıbrıs Gezetesi, geçtiğimiz haftalarda manşete taşıdığı haberinde Erdoğan'ın, kendisinden davet beklediği Erhüman'ı Bahçeli'nin tepkisinden çekindiği için davet etmediği öne sürülmüştü.
Gazetenin manşete taşıdığı haberinde şunlara yer verilmişti:
- "Kulislerde, Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘KKT C’ye yönelik fazla taviz’ eleştirilerinden çekindiği ve daveti ertelediği konuşuluyor. Erhürman’ın ‘Türkiye’ye ilk ziyaret’ geleneği, bu kez sessizlik duvarına çarpmış görünüyor. Bekleyiş uzadıkça, kardeşlik geleneği yerini diplomatik bir soğukluğa bırakıyor."
ERDOĞAN ERHÜMAN'I HAFTALAR SONRA DAVET ETTİ
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın göreve geldikten haftalar sonra Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
13 Kasım'da gerçekleşmesi beklenilen ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Duran, şu ifadeleri kullandı:
- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 10, 2025
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin…