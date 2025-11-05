KKTC medyası 'Davet krizini' manşete taşıdı! "Erdoğan Bahçeli'den çekiniyor"

KKTC medyası 'Davet krizini' manşete taşıdı! "Erdoğan Bahçeli'den çekiniyor"
Yayınlanma:
Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, KKTC konusunda ters düştü. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a hala resmi bir davet gitmediği öğrenildi. KKTC medyası, Erdoğan'ın Bahçeli'den çekindiğini yazdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhur İttifakı'nın açıkça desteklediği Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.

Seçimi, muhalefetin adayı Tufan Erhürman oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını kabul etmedi, KKTC'n in ilhak edilmesi için çağrıda bulundu.

Bahçeli'nin ittifak ortağı AKP ise Erhürman'a tebrik mesajları yağdırdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Erhürman hakkında tek bir eleştiri getirmedi. Kulislerde bu ittifakta çatlak olarak yorumlansa da Bahçeli, dün (4 Kasım) Grup Toplantısı'nda çatlak olmadığını söyledi. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu olan AKP Vekili Tuğrul Türkeş de Erhürman'ı tebrik ettiği resmi yazıyı X hesabından paylaşmıştı. Bu da Bahçeli'ye mesaj olarak yorumlanmıştı.

AKP-MHP krizinde ikinci perde! Türkeş devreye girdi çatlak derinleştiAKP-MHP krizinde ikinci perde! Türkeş devreye girdi çatlak derinleşti

İttifak da "Çatlak yok" açıklamaları gelse de KKTC krizi bitmedi.

ERHÜRMAN DAVET BEKLİYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devlet teamüllerine göre ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmak istiyor.

Fakat Erhürman'a Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan hala resmi bir davet gelmedi.

Bahçeli'den çatlak iddiasına yanıtBahçeli'den çatlak iddiasına yanıt


Bugün Kıbrıs Gazetesi de 'Ankara ile davet krizi: Erhürman bekliyor, Erdoğan sessiz' manşeti attı.

Gazete, Erdoğan'ın Bahçeli'den çekindiği için Erhürman'ı davet edemediğini yazdı. Gazete haberinde şunları ifade etti:


“Kulislerde, Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘KKT C’ye yönelik fazla taviz’ eleştirilerinden çekindiği ve daveti ertelediği konuşuluyor. Erhürman’ın ‘Türkiye’ye ilk ziyaret’ geleneği, bu kez sessizlik duvarına çarpmış görünüyor. Bekleyiş uzadıkça, kardeşlik geleneği yerini diplomatik bir soğukluğa bırakıyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Son Dakika | Antalya Büyükşehir'e bir operasyon daha! Yedi gözaltı
Son Dakika | Antalya Büyükşehir'e bir operasyon daha! Yedi gözaltı
Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye raporu yayımlandı! Kayyumlar ve tutuklamalarla demokrasi daha da zayıflamıştır
Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye raporu yayımlandı! Kayyumlar ve tutuklamalarla demokrasi daha da zayıflamıştır