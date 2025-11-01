AKP-MHP krizinde ikinci perde! Türkeş devreye girdi çatlak derinleşti

Cumhur İttifakı'nda artık reddedilemeyecek bir çatlak var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir törenine gitmedi. Bahçeli, aynı günün akşamı düzenlenen Saray'da resepsiyona gitmemekle birlikte hiçbir MHP'li de katılmadı.

Bu kulislerde, "Bahçeli'nin sessiz protestosu" olarak yorumlandı. AKP'nin kalemlerinden de AKP'ye çok ciddi uyarılar geldi. Abdulkadir Selvi, AKP'nin Bahçeli'yi kaybetmemesi gerektiğini açık açık yazdı.

Selvi'nin bu yazısının ardından kulislerde artık Cumhur İttifakı dağılıyor mu? sorusu açıkça sorulmaya başlandı.

Krizin de asıl nedeninin KKTC seçimleri olduğu iddia edildi. KKTC seçimlerinde Tufan Erhürman'ın kazanmasından rahatsızlık duyan Bahçeli, çok sert açıklamalar yapmıştı fakat AKP sadece Erhürman'ı tebrik etmişti.

Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan-Bahçeli krizine ilk yorum!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da bu tavırda olmuştu.

TÜRKEŞ'TEN MHP'YE KKTC HAMLESİ GELDİ

AKP kanadından MHP'nin çizgisini destekleyecek tek bir adım gelmedi. Bahçeli'nin CHP'ye operasyonlar, İçişleri Bakanlığı atamalarından duyduğu rahatsızlıkların da bu krizde etkili olduğu ifade ediliyor.

Babası MHP'nin kurucusu olan Alparslan Türkeş'ten de KKTC hamlesi geldi.

Türkeş, partisi AKP ve babasının partisi MHP'nin krizinde bir çatlak kolon daha oluşturacak paylaşım yaptı.

KKTC seçimi konusunda ihtilaf ve kriz sürerken Türkeş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı tebrik ettiği resmi yazıyı X hesabında paylaştı.

Türkeş'in bu paylaşımı MHP'ye yönelik bir mesaj olarak kulislerde de dillendirildi.

Cumhur İttifakı dağılıyor mu? İktidar medyası yazarı açık açık uyardı! "Bahçeli’yi kaybetme lüksünüz yok"

Türkeş'in gönderdiği yazıda da şunları ifade edildi: