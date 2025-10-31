Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan-Bahçeli krizine ilk yorum!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çamlıtepe Merkez Cami'de cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir törenine ve Saray'daki resepsiyonu katılmaması nedeniyle yaşanan, "Bahçeli-Erdoğan" krizi hakkında ilk yorumunu yaptı.

Özgür Özel, Anıtkabir törenine katılan MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'a Bahçeli'nin neden burada olmadığın sorduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Ziyaretine katılmama ve ardından külliyeye gitmeme meselesi üzerinden siyasi yorumlar herkes yapar. Bu benim işim değil.

Ben Anıtkabir'de Milliyetçi Hareket Partisi heyetine yöneldim. Sayın Celal Adan da oradaydı meclis başkanımız. Sayın Bahçeli'yi sordum. Bugün katılamayacaklarını söylediler.

Sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir şey olmadığını öğrendiğime memnunum."

Bahçeli'nin bu 'sessiz protestosu' olarak yorumlanan kararına ilişkin Özel, şöyle konuştu:

"Onun dışında eğer o bir mesajsa, öbürü bir mesajsa ben AK Parti'nin bu kadar derdimiz, tasamız varken Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da beni uğraşmayayım.

O sorunlarını kendileri çözsünler. Ama şunu söyleyeyim yani. Bir yandan da böyle bolca yorum yapıyor. AK Parti'ye yakın isimler de işte bu çatlak büyümeden giderilmeli, mesaj alınmalı falan."

1 Ekim'de Meclis açılışına katılmadıkları için CHP'ye gelen eleştirileri hatırlatan Özel, şimdi Bahçeli'nin bu hamlesinin nasıl yorumlanması gerektiğini de kamuoyunun takdirine sundu.

"MECLİS'TE OLMAYAN PROTESTO ANITKABİR'DE Mİ OLUYOR?"

Bu sabah CHP iktidarına bir gün daha yakın olduklarını ifade eden Özel şunları ifade etti:

