Son Dakika | Özgür Özel'den Safi Arpaguş kararı

Son dakika... Diyanet'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına dikkat çekip Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a hayırlı olsun ziyaretine gideceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çamlıtepe Merkez Camii’nde cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hutbesini ve kullanılan dili olumlu karşıladığını belirtti.

Özel, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un göreve başlamasıyla birlikte farklı bir yaklaşım benimsendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

  • “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu Cumhuriyet Bayramı paylaşımı kıymetlidir. Yeni Diyanet İşleri Başkanı yeni bir dönem başlangıcıysa, bu özenli ve doğru dil kullanılıyorsa bu bizim açımızdan kıymetlidir. Bunun üzerine önümüzdeki günlerde Sayın Diyanet İşleri Başkanına bir hayırlısı olsun ziyaretine de bulunacağım.”

Geçmişteki hutbeleri de hatırlatan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • “Bundan önce zaman zaman cuma hutbelerinde kadınları çok üzen, miras hukukuna saldıran ve Cumhuriyetin değerleriyle çelişen hutbeler okutuluyordu. Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bundan sonra yeni bir süreç başlayacak, özenli bir süreç gidecek.”

"HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNE GİDECEĞİM"

Diyanet’in Cumhuriyet değerleriyle uyumlu hareket etmesini önemsediklerini belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

  • “Diyanet İşleri Başkanlığı bir Cumhuriyet kurumu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten doğru bir zeminde faaliyet yürütecekse ben Diyanet İşleri Başkanına hayırlısı olsun ziyaretine de gideceğim. Çünkü bizim meselemiz bir yanlış olsun da kavga edelim değil. Bizim meselemiz herkes işini doğru yapsın, biz de işimizi yapalım. Kimseyle kavga etmeyelim. Millete hizmet yarışında olalım. Bunu kıymetlendirdiğimi ifade edeyim.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

