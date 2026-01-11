Saadet Partisi'nden emekli maaşı paylaşımı: Türkiye’nin en gerçekçi "hayatta kalma" yarışması EmekliChef

AKP'li Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Açıklanan bu rakamın 30 bin TL olarak belirlenen açlık sınırının altında kalması hem yurttaşların hem de muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu.

Güler'in "Elbette yeterli değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar zorlanmıştır, kaynak üretimi noktasında büyük uğraşlar verilmiştir" ifadeleriyle duyurduğu en düşük emekli maaşına Saadet Partisi'nden sosyal medyadan paylaşılan bir video ile tepki geldi.

Emekliler bin 62 liralık zamma isyan etti: Kefen parası istemiyoruz hesabını sandıkta soracağız

"TÜRKİYE’NİN EN GERÇEKÇİ HAYATTA KALMA YARIŞMASI EMEKLİ ŞEF BAŞLIYOR"

Ekranların sevilen programı MasterCheff'e atıfta bulunulan tepkide "Türkiye’nin en gerçekçi hayatta kalma yarışması Emekli Şef başlıyor" ifadeleri yer aldı.

Partinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, 20 bin TL ile ne alınabileceği anlatıldı.

'Yarışmacılar'dan emekli bir şef "40 yıllık emeğin karşılığı bu tezgaha sığdı. Bugünkü spesiyalim sabır aşı. Ana malzemesi yarım kuru soğan, garnitürü bayat ekmek. Kalan 29 günün menüsü ise meçhul" derken, bir başkası ise "Bugünkü imza yemeğim hayalet köfte. İçinde et yok, sadece kasabın önünden geçerken aldığım kokusu var. Yanına da Allah nasip eder de çeşmeden akarsa su" ifadelerini kullandı.