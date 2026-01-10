10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Erdoğan'dan nar suyu ve simitli kutlama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İstanbul AKP İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi.

Tophane'de bir çay ocağına uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla çay ve simit eşliğinde sohbet etti. Ardından Tophane Tayfun Spor Kulübü’ne gelen Erdoğan, ziyaretin ardından kendisini bekleyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

GAZETECİLERE SİMİT VE NAR SUYU

Burada gazetecilere simit ve nar suyu ikramında bulunan Erdoğan, "Çalışan Gazeteciler Günü. Bir yıl dönümü bu. Ve Tophane Tayfun Spor Kulübü’nün bu merkezinde, benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Şimdi oraya uğrama fırsatımız oldu. Ve özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyorum" diye konuştu.