10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Erdoğan'dan nar suyu ve simitli kutlama

Yayınlanma:
Tophane Tayfun Spor Kulübü’nü ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü nar suyu ve simit ikram ederek kutladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İstanbul AKP İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi.

Erdoğan'a topuk selamına AKP içinden tepki! Arınç'tan 'yalaka' eleştirisi: Eskiler 'tabasbus' derdiErdoğan'a topuk selamına AKP içinden tepki! Arınç'tan 'yalaka' eleştirisi: Eskiler 'tabasbus' derdi

Tophane'de bir çay ocağına uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla çay ve simit eşliğinde sohbet etti. Ardından Tophane Tayfun Spor Kulübü’ne gelen Erdoğan, ziyaretin ardından kendisini bekleyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

GAZETECİLERE SİMİT VE NAR SUYU

Burada gazetecilere simit ve nar suyu ikramında bulunan Erdoğan, "Çalışan Gazeteciler Günü. Bir yıl dönümü bu. Ve Tophane Tayfun Spor Kulübü’nün bu merkezinde, benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Şimdi oraya uğrama fırsatımız oldu. Ve özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyorum" diye konuştu.

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Siyaset
CHP'li Aydın'dan iktidara 'gümrük muafiyeti' tepkisi!
CHP'li Aydın'dan iktidara 'gümrük muafiyeti' tepkisi!
Süreçte nihai raporun yazımına başlanacak! MHP tarih verdi
Süreçte nihai raporun yazımına başlanacak! MHP tarih verdi