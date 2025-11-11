KKTC'den Rum tarafına sert uyarı: Provokasyona son verin

Yayınlanma:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 3 Rum vatandaşının temas hattını ihlal ederek KKTC topraklarına geçmesini 'planlı provokasyon' olarak nitelendirdi. Rum Yönetimi'ni gerilimi tırmandırmakla suçlayan Bakanlık, benzer eylemlere karşı gerekli tedbirlerin alınacağını vurguladı ve BM'yi göreve çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım 2025 sabahı tarım faaliyeti yürüten üç Rum vatandaşının temas hattını ihlal ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına geçtiği tespit edildi. Bu tespit üzerine güvenlik güçlerinin bölgeye araçla intikal ederek korna ve düdükle gerekli ikazlarda bulunduğu belirtildi. Yapılan uyarıların ardından Rum çiftçilerin ara bölgeye geri döndüğü aktarıldı.

Olayın devamında Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin de bölgeye geldiği ifade edilen açıklamada, yapılan görüşmeler neticesinde Rum çiftçilerin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

p3beiarr-400x400.jpg

ARA BÖLGE VE 1988 MUTABAKATI

Bakanlık, ara bölgedeki tarımsal faaliyetlerin hangi koşullar altında gerçekleştirileceğinin, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları arasında varılan bir mutabakat ile belirlendiğini hatırlattı. Bu anlaşma çerçevesinde hem Türk hem de Rum çiftçilerin ara bölgede tarım yapabilecekleri alanların net bir şekilde tanımlandığı vurgulandı. Açıklamada, söz konusu mutabakatın amacının, ara bölgenin mümkün olduğunca sivil amaçlar için kullanılmasını sağlamak ve taraflar arasında çıkabilecek olası anlaşmazlıkları önlemek olduğu belirtildi.

RUM YÖNETİMİNE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ara bölgedeki çiftçilik faaliyetlerini kullanarak planlı bir şekilde avantaj elde etmeye ve tansiyonu yükseltmeye çalıştığını belirtti. Bu durumun kabul edilemez olduğunun altı çizilirken, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bu tür keyfi uygulamalara izin vermemesi, görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi ve taraf olduğu 1988 mutabakatına uyması yönünde çağrıda bulunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcut mutabakat çerçevesinde hareket etmeye devam edeceği ve Rum tarafının statükoyu bozan, provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alacağı önemle vurgulandı. Açıklamanın sonunda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyon siyasetini terk etmeye ve ada genelindeki barış ortamına zarar verecek hareketlerden kaçınmaya davet edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

