Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda ilk kez hayata geçecek bir uygulama için imzalar atıldı. Söz konusu uygulamayla birlikte uçuş güvenliğini aksatan yaban hayvanları ve kuş sürülerini kontrol etmek amacıyla ortonitoglar görev yapmaya başladı.

Kuş bilimcisi olarak adlandırılan ornitologlar, havalimanları ve çevresinde yaban hayvanlarını izleme, kaçırma ve raporlama süreçlerinin takibini yapacak. Yaban hayvanlarının teşhis edilmesi, gerektiğinde uzaklaştırılması, periyodik olarak kuş göçlerinin takip edilerek raporlanması da görevleri arasında yer alacak.

Ayrıca görevliler davranış biçimlerini tespit ettiği kuşların havalimanları çevresine yaklaşmasını engelleyecek.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN'DE GÖREV YAPACAKLAR

Sabhiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, yaban hayvanları ve kuş sürüleriyle mücadele kapsamında bir dizi önlem aldı. Önlemler kapsamında havalimanı ve çevresinde uçuş emniyetini riske sokacak yaban hayatı temelli riskleri engellemek için özel ihtisas birimleri görev yapıyor.

7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, doğaya zarar vermeden etkili sonuç alınmasını sağlayan çeşitli teknolojik ekipmanlar da kullanıyor.

YABAN HAYVANLARINI TEK TEK KAYIT ALTINA ALACAKLAR

Bu sistemler sayesinde kuşların ve diğer yaban hayvanlarının uçuş hattına yaklaşması engellenerek operasyonel süreklilik de korunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaban hayatıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan uzman biyolog ve ornitologlar, düzenli gözlemlerle kuş türlerini, uçuş yönlerini ve davranış biçimlerini kayıt altına alacak.

Elde edilen bilimsel veriler, riskli alanların tespiti ve etkili önlemlerin planlanmasında kritik rol oynuyor.

Yaban hayatıyla mücadele çalışmaları Apron Yönetim Müdürlüğü’ne bağlı bir biyolog, bir ornitolog ve 84 operasyon personeliyle yürütülüyor.

LAZER VE PROPON TOPLAR KULLANILIYOR

Ekipler, yaban hayvanları ve kuş sürüleriyle ilgili mücadelede el tipi lazer kovucular, propon toplar (boru şeklinde sesli kovucu sistemler), akustik etki oluşturan cihazlar (güneş panelli, hoparlörlü sistemler) ultrasonik cihazlar (yeşil gövdeli, üzeri güneş panelli sistemler), kontrol araçları (4x4 devriye araçları ve Follow-Me araçları – TOGG) gibi ekipmanlar kullanıyor.