Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki yeni sefer!

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki yeni sefer!
Yayınlanma:
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan artık Mısır'ın Luksor ve Marsa şehirlerine uçuş yapılabilecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları işbirliğiyle Mısır’ın turizm merkezleri Luksor ve Marsa Alam şehirlerine seferler başlatıldı. Bu iki yeni destinasyonla birlikte havalimanının toplam uçuş noktası sayısı 152’ye çıktı.

İKİ YENİ DESTİNASYON: LUKSOR VE MARSA ALAM

ISG’den yapılan açıklamaya göre havalimanı, erişilebilir seyahati daha fazla noktaya ulaştırma hedefi kapsamında uluslararası uçuş ağını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Dış hatlarda 113, iç hatlarda 39 olmak üzere toplam 53 ülkede 152 noktaya uçuş gerçekleştiriliyor. Bu sayede Sabiha Gökçen, İstanbul’u doğrudan bağlayan stratejik bir aktarma merkezi (hub) konumunu pekiştirdi.

Sabiha Gökçen’de ikinci pist tam kapasiteyle hizmette!Sabiha Gökçen’de ikinci pist tam kapasiteyle hizmette!

Yeni açılan Luksor ve Marsa Alam hatları, Pegasus’un Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya bölgelerindeki uçuş ağıyla entegre şekilde çalışacak. Şirket, bu sayede Mısır’a yönelik turizm trafiğini artırmayı ve 10 bin ilave yolcu taşımayı hedefliyor.

LUKSOR: TARİHİN KALBİ, KÜLTÜR TURİZMİNİN MERKEZİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi gibi ikonik alanlara ev sahipliği yapan Luksor, Mısır’ın kültür turizmi açısından en önemli şehirlerinden biri.

Firavunun bileziği çalındı Mısır birbirine girdiFiravunun bileziği çalındı Mısır birbirine girdi

Yıl boyunca yüksek ziyaretçi ilgisine sahip olan şehir, Avrupa’dan artan kültür odaklı seyahat talebi sayesinde Pegasus’un yeni rotasında stratejik öneme sahip hale geldi.

MARSA ALAM: KIZILDENİZ’İN GİZLİ CENNETİ

2021/11/15/misir-tapunak.jpg

Kızıldeniz kıyısında yer alan Marsa Alam, Dolphin House ve Elphinstone Reef gibi ünlü dalış noktalarıyla biliniyor.

Zengin mercan resifleriyle su altı tutkunlarının ilgisini çeken bölge, özellikle Avrupa pazarında kış sezonunda popüler bir tatil destinasyonu olarak öne çıkıyor. Pegasus, bu hatla tatil turizmine yönelik uçuş ağını güçlendirirken, Marsa Alam’ı Hurgada ve Şarm El Şeyh’e alternatif premium bir destinasyon olarak konumlandırıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Ekonomi
Zenginliği Elon Musk'ı tarihe geçirebilir: Daha önce kimse bu seviyeye gelmemişti
Zenginliği Elon Musk'ı tarihe geçirebilir: Daha önce kimse bu seviyeye gelmemişti
200'lük banknot yetmiyor! Fatih Karahan'a banknot sorusu
200'lük banknot yetmiyor! Fatih Karahan'a banknot sorusu
TOKİ yapacak! Konut projesine başvur tarihi belli oldu
TOKİ yapacak! Konut projesine başvur tarihi belli oldu