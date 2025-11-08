Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki yeni sefer!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları işbirliğiyle Mısır’ın turizm merkezleri Luksor ve Marsa Alam şehirlerine seferler başlatıldı. Bu iki yeni destinasyonla birlikte havalimanının toplam uçuş noktası sayısı 152’ye çıktı.

İKİ YENİ DESTİNASYON: LUKSOR VE MARSA ALAM

ISG’den yapılan açıklamaya göre havalimanı, erişilebilir seyahati daha fazla noktaya ulaştırma hedefi kapsamında uluslararası uçuş ağını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Dış hatlarda 113, iç hatlarda 39 olmak üzere toplam 53 ülkede 152 noktaya uçuş gerçekleştiriliyor. Bu sayede Sabiha Gökçen, İstanbul’u doğrudan bağlayan stratejik bir aktarma merkezi (hub) konumunu pekiştirdi.

Yeni açılan Luksor ve Marsa Alam hatları, Pegasus’un Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya bölgelerindeki uçuş ağıyla entegre şekilde çalışacak. Şirket, bu sayede Mısır’a yönelik turizm trafiğini artırmayı ve 10 bin ilave yolcu taşımayı hedefliyor.

LUKSOR: TARİHİN KALBİ, KÜLTÜR TURİZMİNİN MERKEZİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi gibi ikonik alanlara ev sahipliği yapan Luksor, Mısır’ın kültür turizmi açısından en önemli şehirlerinden biri.

Yıl boyunca yüksek ziyaretçi ilgisine sahip olan şehir, Avrupa’dan artan kültür odaklı seyahat talebi sayesinde Pegasus’un yeni rotasında stratejik öneme sahip hale geldi.

MARSA ALAM: KIZILDENİZ’İN GİZLİ CENNETİ

Kızıldeniz kıyısında yer alan Marsa Alam, Dolphin House ve Elphinstone Reef gibi ünlü dalış noktalarıyla biliniyor.

Zengin mercan resifleriyle su altı tutkunlarının ilgisini çeken bölge, özellikle Avrupa pazarında kış sezonunda popüler bir tatil destinasyonu olarak öne çıkıyor. Pegasus, bu hatla tatil turizmine yönelik uçuş ağını güçlendirirken, Marsa Alam’ı Hurgada ve Şarm El Şeyh’e alternatif premium bir destinasyon olarak konumlandırıyor.