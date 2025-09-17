Firavunun bileziği çalındı Mısır birbirine girdi

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yaptığı açıklamada, lapis lazuli boncuklarla süslenmiş altın bileziğin en son Tahrir Meydanı'ndaki müzenin restorasyon laboratuvarında görüldüğünü belirtti. Konunun kolluk kuvvetlerine ve savcılığa bildirildiği de eklendi.

Facebook'ta yayımlanan açıklamada, “kaçakçılık girişimlerini önlemek için önlem olarak” bileziğin bir görüntüsünün ülkedeki tüm havaalanlarına, limanlara ve kara sınır geçişlerine dağıtıldığı belirtildi.

İsrail’in planı ortaya çıktı Mısır 'savaş ilanı sayarız' dedi: Orta Doğu'da kazan kaynıyor

YAKLAŞIK 3 BİN YILLIK

Paha biçilmez olarak nitelendirilen bilezik, Üçüncü Ara Dönem'den (MÖ 1076-723) Kral Amenemope'ye aitti. Müzenin web sitesine göre, Amenemope “Mısır'ın 21. Hanedanlığı'nın az bilinen ama ilgi çekici hükümdarı”ydı ve “aslen Nil Deltası'nın doğusundaki Tanis'teki kraliyet nekropolünde bulunan mütevazı tek odalı NRT IV mezarına gömülmüştü.”

Ancak gömülmesinden birkaç yıl sonra, cesedi dönemin en güçlü krallarından biri olan Psusennes I'in yanına gömüldü. Mezarı 1940 yılında yeniden keşfedildi.

UZMAN 3 SENARYOYU AÇIKLADI

Christos Tsirogiannis, Cambridge Üniversitesi'nden adli arkeolog ABD merkezli CNN’e değerlendirme yaptı.

Antika eserler için devasa bir pazar olduğu göz önüne alındığında, bileziğin kaybolduğu haberinin “şaşırtıcı olmadığını” belirten Tsirogiannis, bileziğin başına gelmiş olabilecek birkaç olasılık olduğunu söyledi.

“Birincisi, çalınmış ve kaçırılmış olması ve bu nedenle er ya da geç bir çevrimiçi platformda, bir satıcının galerisinde veya müzayede evinde ortaya çıkmasıdır” diyen Tsirogiannis, bu durumda eşyanın “sahte menşe belgesi veya belirsiz bir belge” ile birlikte sunulacağını ekledi.

İkinci senaryo ise, altın için eritilmiş olması. Tsirogiannis, bunun eserin kendisini satmaktan daha az karlı olacağını, ancak eserin tanınması riskini azaltacağını söyledi.

Alternatif olarak, bilezik özel bir koleksiyona girebilir. Tsirogiannis, “Koleksiyoner, bileziğin çalındığını bilecektir, ancak koleksiyonunun dışına çıkmayacaktır” dedi.

MÜZENİN YAKININDA DA BULUNABİLİR

“Başka bir olasılık da, onu çalan kişinin geri getirmesi veya müzenin yakınlarında bulunmasıdır” dedi.

“Geçmişte, özellikle Arap Baharı sırasında Mısır'da, müzelerden çalınan bazı eserlerin birkaç gün sonra bahçede bulunması veya müzelerde bırakılması gibi örnekler oldu."

Bakanlık, restorasyon laboratuvarında bulunan diğer tüm eserlerin şimdi bir uzman komitesi tarafından envanterinin çıkarılacağını ve inceleneceğini açıkladı.

Başkentte müze soygunu: 29 milyonluk altın çalındı

Eski Mısır eserlerinin yasadışı ticareti, Kuzey Afrika ülkesi için uzun süredir bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Geçen yıl, Mısırlı yetkililer deniz dibinden yüzlerce eski eseri çalmaya teşebbüs ettikleri için iki kişiyi tutukladı. Bakanlık, o sırada bu kişilerin eserleri liman kenti İskenderiye yakınlarındaki Abu Qir Körfezi'nin deniz dibinden aldıklarını açıklamıştı.