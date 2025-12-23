ABD Venezuela'ya girecek mi? Trump'tan Maduro'ya 'son sefer' uyarısı

ABD Venezuela'ya girecek mi? Trump'tan Maduro'ya 'son sefer' uyarısı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolás Maduro'ya "sert oynamaya devam ederse bunu yaptığı son sefer olur" tehdidinde bulundu ve bölgedeki devasa Amerikan filosuna dikkat çekerek, Venezuela'dan gelen göçmen ve uyuşturucu akınına son vereceklerini söyleyerek bölgedeki gerilimi tırmandıracak açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Venezuela ve Kolombiya'ya yönelik sert açıklamalar yaptı. Uyuşturucu kaçakçılığı iddiasını sürdüren Trump, Karayipler’de savaşı tehdit eden ifadeler kullandı.

TRUMP'TAN MADURO'YA 'SON SEFER' UYARISI

Venezuela lideri Nicolás Maduro'ya seslenen Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur" diyerek gözdağı verdi.

Trump, Venezuela'nın etrafında "şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya" sahip olduklarını belirtti.

GÖÇMEN VE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Trump, Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmen ve suçlu gönderdiğini, ayrıca büyük miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini iddia etti. Bu durumu durduracaklarını ifade etti.

PETROL TANKERLERİNE EL KOYMA POLİTİKASI SÜRECEK

Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı düşünülen tekneleri hedef almaya devam edeceklerini vurgulayan Trump, Venezuela kaynaklı petrol tankerlerine de el koyacaklarını ve bu petrolü istedikleri gibi kullanacaklarını söyledi.

Maduro'dan Trump'a petrol resti: İki ülkenin donanmaları karşı karşıyaMaduro'dan Trump'a petrol resti: İki ülkenin donanmaları karşı karşıya

Erdoğan Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalıErdoğan Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalı

SIRA KOLOMBİYA’YA MI GELİYOR

Trump, Kolombiya'ya yönelik de kokain üretimi ve ABD'ye göndermek suçlamasını yineledi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya, "Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Petro bu iddiaları reddederek Bogota yönetiminin kokainle mücadele çabalarını göstermek için Trump’ı birden fazla kez ülkeye davet etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

