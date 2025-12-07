Erdoğan Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleşen görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'ya, Türkiye'nin bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yaşanan olaylara dair hassasiyet gösterdiğini aktardı.

SORUNLARIN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ VURGULADI

Erdoğan, Türkiye’nin sorunların ancak diyalog ve yapıcı iş birliği yoluyla çözülebileceğine inandığını vurguladı ve bu yaklaşımı her fırsatta uluslararası platformlarda dile getirdiklerini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, ABD ile Venezuela arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

