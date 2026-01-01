Giza Piramitleri’nde yeni yıl ışık ve havai fişeklerle karşılandı
Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır’ın Giza kentindeki piramitler bölgesinde yeni yıl, düzenlenen ışık gösterileri ve havai fişeklerle kutlandı. Tarihi piramitler, gece boyunca renkli görüntülere sahne oldu.
Kutlama renkli görüntülere yol açtı. Binlerce kişi 2026 yılına harikalar diyarında girdi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)