Giza Piramitleri’nde yeni yıl ışık ve havai fişeklerle karşılandı

Yayınlanma:
Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır’ın Giza kentindeki piramitler bölgesinde yeni yıl, düzenlenen ışık gösterileri ve havai fişeklerle kutlandı. Tarihi piramitler, gece boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

aa-20260101-40129128-40129125-misirda-yeni-yil-kutlamalari-1.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

