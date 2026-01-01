Giza Piramitleri’nde yeni yıl ışık ve havai fişeklerle karşılandı

Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır’ın Giza kentindeki piramitler bölgesinde yeni yıl, düzenlenen ışık gösterileri ve havai fişeklerle kutlandı. Tarihi piramitler, gece boyunca renkli görüntülere sahne oldu.