İstanbul Valisi Gül Taksim Meydanı'ndaki görevlileri ziyaret etti: Yarın büyük gün

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı gecesi kent kapsamında alınan tedbirlere ilişkin, Taksim Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Gül, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda bütün illerde yapıldığı gibi İstanbul'umuzda da her kurum kendi açısından tedbirlerini aldı ve almaya da devam ediyor. İstanbul'umuzda da başta emniyet olmak üzere jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurumlarımızla birlikte hemşerilerimizin yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için bütün tedbirleri aldık. Şu anda da Taksim'deyiz. İstanbul bir dünya şehri. Dolayısıyla Taksim'e baktığınızda, İstiklal Caddesi'ne baktığınızda birçok ülkeden ziyaretçileri görebiliyoruz. Her birinin güven içerisinde istedikleri şekilde eğlenip yeni yılla girebilmesi için bu ortamın olduğunu görüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kamu hizmeti gören 7/24 birçok alana gittik. Onların yeni yıllarını tebrik ettik En son 2026'nın ilk bebeğini Sağlık Bakanımız ile birlikte kucağımıza aldık ve şimdi de Taksim'deyiz. Emniyet Müdürümüzle, Kaymakamımızla buradaki tedbirlere bakacağız Yarın büyük gün, Gazze'ye destek mitingi var; dolayısıyla da emniyet personelimiz, diğer mesai arkadaşlarımız aynı hazırlıkları yarın da devam ettirecekler."

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Bir basın mensubunun sokakta kalan yurttaşlar için neler yapıldığına ilişkin sorusuna Gül, şu yanıtı verdi:

"Aile Bakanlığı'mızın koordinasyonunda sadece yılbaşına özgü değil, her zaman dışarıda kalan hemşehrilerimizi otellerde, misafir evlerinde konaklatıyoruz. Bugün de tespit ettiğimiz ya da 112'de ihbar olarak gelen herkesi tekrar almış olduk. Son rakam 650 civarındaydı. Özetle İstanbul'da şunu diyebiliyoruz, hiç kimsenin sebebi ne olursa olsun dışarıda, bankta, bahçede yatmasına gerek yok. Haberimiz olduğunda devletimizin imkanlarıyla hemşehrilerimizi misafir edebiliyoruz. Bizim genel prensibimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu anlamda kesin ve net talimatı var. Bunu da olabildiğince uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız dışarıda gördüklerine yardım etmekten ziyade bize bildirsinler, 112'ye bildirsinler. Devletimizin imkanlarıyla onları en iyi şekilde misafir ederiz."