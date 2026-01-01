Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

2026 yılının ilk bebekleri, Elazığ'da doğdu. Bebeklerin ismi "Zeynep Hüma", "Ahsen", "Deniz" ve "Arel" oldu.

3 KİLO ÜZERİNDE SAĞLIKLI 4 BEBEK

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Nida ve Mahmut Karataş çiftinin bebekleri "Zeynep Hüma" 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Aynı hastanede Sevda ve Murat Çoban çiftinin dördüncü çocuğu "Ahsen" bebek 3 kilo 100 gram, Özge ve Ali Esmer çiftinin üçüncü çocuğu "Deniz" bebek ise 3 kilo 200 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Fatma ve Nizamettin Baydaş çiftinin üçüncü çocuğu "Arel" bebek de 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

SAĞLIK BAKANI YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ve hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Memişoğlu, ilk ziyaretini Sarıyer Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuk hastalar ve ailelerine yaptı.

Burada gazetecilere konuşan Memişoğlu, yeni yılı kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle karşıladıklarını belirtti.

Memişoğlu, "2026'nın hem onlara hem bizlere hem milletimize hem ülkemize hem de dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Biz bir çocuğu yaşatmak için binlerce çalışanımızla, her şeyimizle onlara şifa vermeye çalışıyoruz, Allah şifa versin diye dua ediyoruz. Maalesef özellikle dünyada üzülerek ezilen, katledilen çocuklar olduğunu görüyoruz. Çatışmaların, düşmanlıkların, bu tür vahşetlerin, savaşların bitmesini istiyoruz. Biz, Sağlıkta Türkiye Yüzyılı kapsamında da elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2026'da daha iyi daha mutlu daha sağlıklı bir dünya olacaktır. Herkese mutlu, huzurlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ARYA, EFNAN HÜMA, HÜMEYRA...

Buradaki ziyaretinin ardından Memişoğlu, 2026'nın ilk bebeklerinden Arya Kızıltaş, Efnan Hüma Koçyiğit ve Hümeyra Aksoy'u ziyaret ederek, aileleri tebrik etti.

Yeni doğan Kızıltaş, Koçyiğit ve Aksoy bebekler ve annelerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, bebekleri sevdikten sonra çeyrek altın taktı, annelere de çiçek takdim etti.