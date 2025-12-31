Malezya 2026'ya havai fişek gösterileriyle girdi

Malezya, 2026 yılına havai fişek gösterileriyle ‘merhaba’ dedi.

Güneydoğu Asya ülkesi olan Malezya, 2026 yılına girdi. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yeni yıl, Petronas İkiz Kuleleri yakınlarında düzenlenen havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Yeni Zelanda 2026'ya girdiYeni Zelanda 2026'ya girdi

Dünyanın her yerinde yeni yıl kutlamaları coşkuyla düzenleniyor. Yeni yıl kutlamalarının klasiği haline gelen havai fişek gösterileri, dünyanın her yerinde ateşleniyor.

2026'YA İLK GİREN ÜLKELER

Dünya, 2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, yeni yılı ilk karşılayan ülkeler Okyanusya ve Pasifik bölgesinden oldu.

Dünya genelinde 2026 yılına giren ilk ülke, Okyanusya ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga ve daha sonra Yeni Zelanda da yeni yıla merhaba diyen ilk ülkeler arasında yer aldı.

Yeni yıla ilk giren ülkelerdeki kutlamalar devam ederken, diğer dünya başkentlerinde de yeni yıl heyecanı yaşanıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Başta Sidney, Tokyo, Londra ve New York olmak üzere birçok metropolde yeni yıl kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünya genelinde milyonlarca insan, saatlerin gece yarısını göstermesiyle birlikte 2026 yılına giriş yapacak.

