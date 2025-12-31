Yeni Zelanda 2026'ya girdi

2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, yeni yılı ilk karşılayan ülkeler Okyanusya ve Pasifik bölgesinden oldu.

Dünya genelinde 2026 yılına giren ilk ülke, Okyanusya ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga ve daha sonra Yeni Zelanda da yeni yıla merhaba diyen ilk ülkeler arasında yer aldı.

AUCKLAND’DA GÖRSEL ŞÖLEN

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 2026’nın gelişi, geleneksel hale gelen havai fişek gösterileriyle kutlandı. Auckland’daki Sky Tower’da düzenlenen görkemli havai fişek ve ışık gösterileri, yeni yılın ilk anlarında gökyüzünü aydınlattı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda 2026 büyük bir coşkuyla karşılandı.

DÜNYA BAŞKENTLERİNDE HAZIRLIKLAR TAMAM

Yeni yıla ilk giren ülkelerdeki kutlamalar devam ederken, diğer dünya başkentlerinde de heyecan dorukta. Başta Sidney, Tokyo, Londra ve New York olmak üzere birçok metropolde yeni yıl kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünya genelinde milyonlarca insan, saatlerin gece yarısını göstermesiyle birlikte 2026 yılına giriş yapacak.