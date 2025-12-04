Venezuela ile ABD arasında buzlar eriyor mu? Maduro açıkladı

ABD ile Venezuela arasında, Güney Amerika açıklarında uyuşturucu ve insan kaçakçılığı iddiasıyla başlayan gerilim geniş yankı buldu.

ABD, Venezuela açıklarında tarihin en büyük askeri yığınağını yaparken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülke çapında sivillerinde yer aldığı seferberlik ilan etti.

TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Karşılıklı tehditlerle ilerleyen süreçte, Maduro, katıldığı bir etkinlikte flaş açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını doğrulayan Maduro, gerilimin düşeceğinin sinyallerini verdi.

"DİYALOĞA VE DİPLOMASİYE HOŞ GELDİNİZ, DİYORUM"

Trump ile saygı çerçevesinde ve samimi havada görüştüğünü belirten Maduro, “Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz, diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.