Japonya'da facia! 50 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan Gunma eyaletinde, 50 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, Gunma eyaletindeki Kan-etsu Otoyolu'nda, bugün akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, edinilen bilgilere göre buzlanma nedeniyle seyir halindeki bir kamyon diğer kamyona çarptı.

Peş peşe arkadan gelen 50 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle 20 aracın alev alması, facianın boyutunu artırdı.

japonyada-50-aracin-karistigi-zincirleme-kaza.jpg

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 YARALI

Kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybederken, 26 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çarpışmaların etkisiyle çıkan yangının yaklaşık 7,5 saatlik bir çalışmayla söndürülebildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otoyolun ilgili bölümünün de trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
