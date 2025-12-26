Japonya’da fabrikada bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Japon basını Shizuoka eyaletine bağlı Mishima kentinde bulunan bir fabrikada, yerel saatle 16.30 sıralarında bıçaklı ve spreyli bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kyodo ajansının aktardığına göre, kauçuk fabrikasında bıçaklı bir kişi çevresindeki kişilere saldırdı.

14 KİŞİ YARALANDI!

Söz konusu saldırıda, en az 14 kişinin yaralandığı bildirilirken 14 yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Japonya polisi ise saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumu ve olayın detaylarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





