İngiltere'de trende dehşet anları! Bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

İngiltere'nin Stevenage kasabasından Peterborough'a doğru yola çıkan trende çok sayıda yolcu bıçaklı saldırıya uğradı.

Yerel saatle 19.39 sıralarında meydana gelen olayda 2 kişi gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Shabana Mahmood olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İNGİLTERE'DE SEYİR HALİNDEKİ TRENDE BIÇAKLI SALDIRI

İngiliz Ulaştırma Polisi, İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki Stevenage kasabasından Peterborough'a doğru seyir halindeki Londra Kuzey Doğu Demiryolu'na ait bir tren içerisinde bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıklandı.

Saldırı anında hareket halinde olan tren yerel saat ile 19.39 sıralarında Cambridgeshire kontluğuna bağlı Huntingdon istasyonunda durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaralıların sayısına ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

"ORTALIK KANA BULANDI"

Daily Mail'de yer alan habere göre; görgü tanıkları elinde büyük bir bıçak olan saldırgandan kaçanların trendeki tuvaletlerde saklanarak olayı yara almadan atlattığını belirtti.

Bir başka görgü tanığı ise Sky News'e konuşarak 'ortalığın kana bulandığını' söyledi.

TÜM HATLAR KAPATILDI

Londra Kuzey Doğu Demiryolu, Doğu Yakası Ana Hattı'nda büyük bir aksaklık yaşandığını belirterek yolcuları seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Huntingdon'da tüm seferlerin durdurulduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cambridgeshire polisi saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtirken İngiltere İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Shabana Mahmood başlatılan soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Başlatılan soruşturmanın yeni olması nedeniyle spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini ifade eden Mahmood sosyal medyadan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Huntingdon’daki bıçaklama olaylarını duymaktan derin üzüntü duydum. Düşüncelerim, bu olaydan etkilenen herkesle birlikte. İki şüpheli derhal gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili düzenli olarak bilgi alıyorum. Bu erken aşamada yorum ve spekülasyondan kaçınılması çağrısında bulunuyorum."

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Dehşete düşüren olaya dair İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Olayı korkunç olarak nitelendiren Starmer paylaşımında şunlara yer verdi:

"Huntingdon yakınlarında bir trende yaşanan korkunç olay derin kaygılara yol açtı. Düşüncelerim etkilenen herkesle birlikte ve acil servis ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum. Bölgede bulunan herkesin polisin uyarılarına uyması gerekiyor."