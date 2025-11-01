ABD'de IŞİD alarmı! Bayramı kana bulayacaklardı

FBI Direktörü Kash Patel, ABD'nin Michigan eyaletindeki Cadılar Bayramı etkinliklerine yönelik saldırı düzenlemeye hazırlanan, IŞİD terör örgütü olduğu belirtilen birden fazla kişinin yakalandığını açıkladı.

CADILAR BAYRAMI'NI KANA BULAYACAKLARDI

FBI ekipleri, haftasonu gerçekleştirilecek Cadılar Bayramı etkinliklerine yönelik saldırı planlandığı gerekçesiyle cuma günü Michigan eyaletinin Detroit şehrinde bir eve operasyon düzenledi.

Dearborn'daki Fordson Lisesi yakınlarındaki bir eve yapılan operasyonda isimleri ve sayıları belirtilmeyen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Politico'da yer alan habere göre; gözaltına alınan kişilerin IŞİD mensubu olduğu yönünde değerlendirmeler mevcut.

This morning the FBI thwarted a potential terrorist attack and arrested multiple subjects in Michigan who were allegedly plotting a violent attack over Halloween weekend. More details to come. Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025

FBI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yapan FBI Direktörü Kash Patel, ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını belirterek şunları ifade etti: