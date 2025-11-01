ABD'de IŞİD alarmı! Bayramı kana bulayacaklardı

ABD'de IŞİD alarmı! Bayramı kana bulayacaklardı
Yayınlanma:
ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerine yönelik saldırı planlayan çok sayıda IŞİD terör örgütü üyesi yakalandı.

FBI Direktörü Kash Patel, ABD'nin Michigan eyaletindeki Cadılar Bayramı etkinliklerine yönelik saldırı düzenlemeye hazırlanan, IŞİD terör örgütü olduğu belirtilen birden fazla kişinin yakalandığını açıkladı.

Büyük skandal! Kruvaziyer gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulunduBüyük skandal! Kruvaziyer gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu

CADILAR BAYRAMI'NI KANA BULAYACAKLARDI

FBI ekipleri, haftasonu gerçekleştirilecek Cadılar Bayramı etkinliklerine yönelik saldırı planlandığı gerekçesiyle cuma günü Michigan eyaletinin Detroit şehrinde bir eve operasyon düzenledi.

Dearborn'daki Fordson Lisesi yakınlarındaki bir eve yapılan operasyonda isimleri ve sayıları belirtilmeyen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Politico'da yer alan habere göre; gözaltına alınan kişilerin IŞİD mensubu olduğu yönünde değerlendirmeler mevcut.

FBI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yapan FBI Direktörü Kash Patel, ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını belirterek şunları ifade etti:

  • "FBI bu sabah olası bir terör saldırısını önledi ve Cadılar Bayramı hafta sonu boyunca şiddet içeren bir saldırı planladıkları iddia edilen Michigan'daki birden fazla kişiyi yakaladı."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Dünya
Epstein davasında adı geçmişti: Prens Andrew artık kraliyet ailesinden değil
Epstein davasında adı geçmişti: Prens Andrew artık kraliyet ailesinden değil
Meloni'yi şoke eden karar: Türkiye'yi geçecekti!
Meloni'yi şoke eden karar: Türkiye'yi geçecekti!