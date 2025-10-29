Büyük skandal! Kruvaziyer gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu

Yayınlanma:
Avustralya'da kruvaziyer gemisiyle tura çıkan 80 yaşındaki kadın, mürettabat tarafından Büyük Set Resifi'ndeki bir adada unutuldu. Durumu farkettikten sonra geri dönen ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Avustralya'da Coral Expeditions şirketine ait kruvaziyer gemisiyle tura çıkan bir kadın mürettabat tarafından Büyük Set Resifi'ndeki adada unutuldu.

Durumu farkettikten sonra adaya geri dönen mürettabat 80 yaşındaki kadını ölü buldu.

KRUVAZİYER GEMİSİ YOLCUYU UNUTUP YOLUNA DEVAM ETTİ

Yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu Coral Adventurer adlı kruvaziyer gemisi Avustralya'nın Lizard Adası'nda dinlenmek için mola verdi. Geminde inen yolcular, adanın tepe noktasına tırmanmak için yürüyüşe çıktı. Bu esanda 80 yaşındaki bir yolcu, dinlenmek için gruptan ayrıldı. Mola bittikten sonra adadan ayrılan geminin, kadın yolcu dönmeden gün batımında adadan ayrıldığı ortaya çıktı.

Coral Adventurer

ABD savaş uçağı ve helikopteri yarım saat arayla düştü!ABD savaş uçağı ve helikopteri yarım saat arayla düştü!

ADAYA DÖNDÜKLERİNDE KADININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Durumu birkaç saat sonra farkeden mürettebat, 80 yaşındaki kadını almak için adaya geri döndü. Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) tarafından yürütülen geniş çaplı arama çalışmalarında, ertesi sabah kadının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Olayın "ani ve şüpheli olmayan bir ölüm" olarak değerlendirildiği, soruşturma sonucunda raporun koroner makama sunulacağı bildirildi.

Öte yandan Coral Expeditions şirketinin CEO’su Mark Fifield, kadının ailesiyle iletişime geçtiklerini belirterek, "Bu trajik olay nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Aileye her türlü desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ TURU SÜRDÜLER

Görgü tanıklarından Traci Ayris ise, "Hepimiz bunun kötü bir sonuçla bittiğini hissettik. Cennet gibi bir yerde böyle bir trajedi yaşanması çok üzücüydü" dedi.

Yaklaşık 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasitesine sahip Coral Adventurer gemisinin, olay sonrası yolculuk güzergahı olan Darwin’e doğru devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

