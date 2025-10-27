ABD savaş uçağı ve helikopteri yarım saat arayla düştü!

ABD Donanması’na ait “USS Nimitz” uçak gemisinden havalanan bir helikopter ile bir savaş uçağı, Güney Çin Denizi’nde ayrı kazalarda düştü.

ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Helikopter Deniz Taarruz Filosu 73’ün “Battle Cats” birliğine bağlı bir MH-60S “Sea Hawk” helikopteri, rutin operasyonlar sırasında yerel saatle 14.54’te denize düştü.

Helikopterde bulunan üç mürettebat, Nimitz görev grubuna bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.

YARIM SAAT ARAYLA...

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra ise aynı gemiden havalanan F/A-18F Super Hornet savaş uçağı da denize düştü. Uçağın iki pilotu, fırlatma koltuklarını kullanarak kurtuldu ve daha sonra gemiye geri getirildi.

ABD Pasifik Filosu, beş personelin de sağlık durumunun iyi olduğunu ve kazalara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade edildi.