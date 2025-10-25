Ticaret savaşlarının eşiğinde kritik gelişme: ABD-Çin görüşmeleri başladı

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü amacıyla yürütülen müzakerelerin yeni turu Malezya’da başladı.

Xinhua ajansının aktardığına göre, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in başkanlık ettiği heyetler, görüşmeler için Kuala Lumpur’da bir araya geldi. Bu toplantı, iki ülke arasında süren ticaret görüşmelerinin beşinci turunu oluşturuyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER AVRUPA’DA YAPILMIŞTI

Taraflar, daha önce mayıs ayında Cenevre’de, haziran ayında Londra’da, temmuzda Stockholm’de ve eylülde Madrid’de bir araya gelmişti. Kuala Lumpur’daki bu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 30 Ekim’de Güney Kore’de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde gerçekleştireceği buluşmaya hazırlık niteliği taşıyor.

GERİLİMİN MERKEZİNDE TARİFELER VE TEKNOLOJİ KISITLAMALARI VAR

Son aylarda ABD’nin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamalarıyla birlikte Çin’in nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik adımları, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da karmaşık hale getirdi. Uzmanlara göre, Trump ile Şi’nin yapacağı görüşme, mevcut anlaşmazlıkların çözümüne dair atılacak adımlar açısından belirleyici olacak.

TARİFE RESTLEŞMESİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve yeniden başlamasının ardından, küresel ticareti ülkesinin lehine çevirmeyi amaçlayan yüksek gümrük tarifesi politikası, Çin’in misilleme adımlarıyla karşılaşmış ve taraflar arasında bir “tarife restleşmesi” başlamıştı.

Trump yönetimi, 2 Nisan’da Çin dahil birçok ticaret ortağına yönelik ek gümrük vergisi açıklamış, Pekin’in aynı şekilde karşılık vermesiyle gerilim tırmanmıştı. Sonuç olarak ABD, Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’e, Çin ise ABD ürünlerine yönelik tarifeyi yüzde 125’e kadar yükseltmişti.

GEÇİCİ UZLAŞMALAR VE YENİ TUR HAZIRLIKLARI

Mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen ilk müzakerelerde taraflar, gümrük vergilerini 90 gün boyunca karşılıklı olarak düşürme kararı almıştı. Bu çerçevede, 14 Mayıs itibarıyla ABD Çin mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 145’ten 30’a, Çin de ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten 10’a indirmişti.

Haziran’da Londra’da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde ise taraflar, bu uzlaşmanın uygulanmasına yönelik adımların çerçevesini belirlemişti. Temmuz ayında Stockholm’de yapılan üçüncü tur müzakerelerde geçici anlaşmanın süresi 12 Ağustos’tan itibaren 90 gün daha uzatılmıştı.

En son 14-15 Eylül tarihlerinde Madrid’de toplanan heyetler, geçici uzlaşmanın sona ereceği 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya geleceklerini açıklamıştı. Şimdi ise Malezya’daki yeni tur, ticaret geriliminin kalıcı olarak sona erdirilmesi yönünde atılacak olası adımların habercisi olarak değerlendiriliyor.