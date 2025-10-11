ABD'den Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Kararın 1 Kasım'dan itibaren uygulanacağı öğrenildi.

Trump yerinde durmuyor! Hedefinde Çin varTrump yerinde durmuyor! Hedefinde Çin var

"ÇİN’İN BÖYLE BİR EYLEME KALKIŞMIŞ OLMASINA İNANMAK İMKANSIZ"

Trump, medya hesabından şu satırları paylaştı:

"Çin’in, dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir pozisyon aldığı ve 1 Kasım 2025 itibarıyla, neredeyse ürettikleri her ürüne — hatta bazılarını kendileri üretmeseler bile — geniş çaplı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını bildirdiği yeni görüldü. Bu durum, istisnasız tüm ülkeleri etkiliyor ve açıkça yıllar önce planlanmış bir stratejinin ürünü. Uluslararası ticarette eşi benzeri görülmemiş bu adım, diğer uluslarla ilişkilerde ahlaki bir utanç vesilesidir.

Çin’in bu benzeri görülmemiş tavrı karşısında Amerika Birleşik Devletleri, Çin’e yönelik olarak şu anda geçerli olan tüm tarifelere ek olarak %100 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulayacaktır. Bu uygulama 1 Kasım 2025’te (ya da Çin’in atacağı ek adımlara veya yapacağı değişikliklere bağlı olarak daha da erken bir tarihte) yürürlüğe girecektir. Ayrıca, aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımlar için de ihracat kontrolleri getirilecektir.

Çin’in böyle bir eyleme kalkışmış olmasına inanmak imkansız, ama yaptılar ve gerisi artık tarihtir. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim"

screenshot-6-jqai.jpg

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de planlanan görüşmeyi yapması için hiçbir neden bulunmadığını kaydederek, Çin’in nadir toprak elementleri ilişkin kararına tepki göstermişti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin ithalatına yönelik büyük bir gümrük vergisi artışı planladıklarını söylemişti.

Trump, Çin’in dünyadaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili tüm üretim unsurlarına ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildirdiğini belirterek, “Kimse daha önce böyle bir şey görmedi ama bu durum esasen piyasaları tıkayacak ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin için hayatı zorlaştıracak” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

