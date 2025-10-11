ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Kararın 1 Kasım'dan itibaren uygulanacağı öğrenildi.

Trump yerinde durmuyor! Hedefinde Çin var

Trump, medya hesabından şu satırları paylaştı:

"Çin’in, dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir pozisyon aldığı ve 1 Kasım 2025 itibarıyla, neredeyse ürettikleri her ürüne — hatta bazılarını kendileri üretmeseler bile — geniş çaplı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını bildirdiği yeni görüldü. Bu durum, istisnasız tüm ülkeleri etkiliyor ve açıkça yıllar önce planlanmış bir stratejinin ürünü. Uluslararası ticarette eşi benzeri görülmemiş bu adım, diğer uluslarla ilişkilerde ahlaki bir utanç vesilesidir.

Çin’in bu benzeri görülmemiş tavrı karşısında Amerika Birleşik Devletleri, Çin’e yönelik olarak şu anda geçerli olan tüm tarifelere ek olarak %100 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulayacaktır. Bu uygulama 1 Kasım 2025’te (ya da Çin’in atacağı ek adımlara veya yapacağı değişikliklere bağlı olarak daha da erken bir tarihte) yürürlüğe girecektir. Ayrıca, aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımlar için de ihracat kontrolleri getirilecektir.

Çin’in böyle bir eyleme kalkışmış olmasına inanmak imkansız, ama yaptılar ve gerisi artık tarihtir. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim"