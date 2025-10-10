Trump yerinde durmuyor! Hedefinde Çin var

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak elementleri ile ilgili kararına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de planlanan görüşmeyi yapması için hiçbir neden bulunmadığını kaydederek, Çin’in nadir toprak elementleri ilişkin kararına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin ithalatına yönelik büyük bir gümrük vergisi artışı planladıklarını söyledi.

"ÇİN İÇİN HAYATI ZORLAŞTIRACAK"

Trump, Çin’in dünyadaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili tüm üretim unsurlarına ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildirdiğini belirterek, “Kimse daha önce böyle bir şey görmedi ama bu durum esasen piyasaları tıkayacak ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin için hayatı zorlaştıracak” dedi.

Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmediğini çünkü bunun için bir neden bulunmadığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

