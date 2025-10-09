Nadir toprak elementleri neden önemli?

Eskişehir, dünyadaki en nadir madenlerden birine ev sahipliği yapıyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre, Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri arasında yer alan sahada yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi (NTE) bulunduğu belirtiliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ SAHASI ESKİŞEHİR'DE

Yetkililer, burayı Çin’deki 800 milyon tonluk “Bayan Obo” sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olarak nitelendiriyor.

Bu nadir elementler, enerji, savunma ve teknoloji sektörlerinde kritik öneme sahip. Türkiye, Eskişehir’deki sahadaki cevherler de dahil olmak üzere bazı kritik minerallerin işlenmesi için Çin ile iş birliği yürütüyor.

TÜRKİYE-ÇİN İŞ BİRLİĞİ VE ABD İDDİALARI

Ankara ve Pekin, Ekim 2024’te “Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzaladı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, anlaşmanın madencilik ve özellikle kritik mineraller alanında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Buna karşın, son dönemde Türkiye’nin ABD ile de bu konuyu görüştüğü iddiaları basına yansıdı. Sözcü gazetesi, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme öncesinde Beylikova’daki rezervlerin gündeme gelebileceğini öne sürdü. Ancak NTE’lere dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL'İN "SATTIRMAYALIM" ÇAĞRISI

CHP lideri Özgür Özel ise TBMM’de yaptığı konuşmada, “Nadir elementler Türkiye’nin geleceğidir, Trump’a verilemez. Sahip çıkalım, sattırmayalım, gençlerimizin geleceğini kurtaralım” ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre 694 milyon tonluk rezervin keşfi 2022’de duyuruldu, ancak saha tarihi olarak 1950’lere kadar uzanıyor. 2010’larda yürütülen sondaj ve numune incelemeleriyle rezervin büyüklüğü netleşti.

2023’te Nükleer Düzenleme Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne sahada gerekli hazırlama, zenginleştirme ve depolama tesisleri kurma lisansı verdi. Bu tesislerde cevherin açık işletme yöntemiyle çıkarılması, zenginleştirilmesi ve bazı radyoaktif elementlerin (toryum gibi) üretilmesi planlanıyor.

18 Nisan 2023’te sahada kurulan pilot tesisin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 1.200 ton cevher işleneceğini, ardından yıllık üretimin 570 bin tona çıkacağı bir endüstriyel tesisin kurulacağını duyurdu.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN ÖNEMİ

“Nadir toprak elementleri”, modern teknoloji ve sanayide yaygın olarak kullanılan 17 elementten oluşuyor. Bu elementler, akıllı telefon, bilgisayar ve tıbbi cihaz üretiminde kritik rol oynuyor. Öne çıkan bazı elementler şunlar: Skandiyum, İtriyum, Lantan, Seryum, Neodimyum, Prometyum, Samaryum ve Gadolinyum.

Nadir toprak elementleri genellikle toryum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerle birlikte bulunuyor. Ayrıştırma süreçleri toksik kimyasallar gerektirdiği için hem zor hem de maliyetli olabiliyor.

DÜNYA PAZARINDA ÇİN’E BAĞIMLILIK

Çin, dünyada en fazla NTE rezervine sahip ülke konumunda. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun 2025 raporuna göre, rezerv sıralamasında Çin’i Brezilya, Hindistan, Avustralya ve Rusya izliyor. Pekin, nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve işlenmesinde rakiplerinin tamamını geride bırakıyor. Dünya üzerindeki NTE madenciliğinin yüzde 70’i, işleme faaliyetlerinin ise yüzde 90’ı Çin’de gerçekleşiyor. Bu durum, diğer ülkeleri nadir toprak elementlerinde Çin’e bağımlı hâle getiriyor.