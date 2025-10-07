Özgür Özel 'Yalvarıyorum Trump'a sattırmayalım' diyerek haykırmıştı! İşte nadir elementler hakkında bilinmeyen detaylar

Özel haber

CHP lideri Özgür Özel’in partisinin grup toplantısında dile getirdiği nadir elementler konusunda ABD ile başlayan görüşmeler ve elementlerin önemi tartışma konusu oldu. MTA’ya göre elementler, bugünün teknolojisinin üretiminde kritik önem taşırken, cevherden ziyade işlenmiş halinin büyük katma değer ürettiği ortaya çıkıyor.

Bu bağlamda ABD’nin Türkiye’den çok ucuza alacağı elementler, ABD açısından milyarlarca dolarlık katma değer üretme potansiyeline sahip.

Türkiye, Eskişehir-Beylikova’daki nadir toprak elementleri rezervi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile iş birliği görüşmeleri yürütüyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, taraflar arasında henüz imzalanmış bir anlaşma bulunmamakla birlikte, Beylikova sahasında çıkarılan elementlerin işlenmesi ve rafine edilmesi konusunda teknoloji ve yatırım ortaklığı seçenekleri değerlendiriliyor.

Nadir elementler için Rusya ve Çin yerine yön ABD'ye döndü!

ESKİŞEHİR'DE 694 MİLYON TON CEVHER

Eskişehir’deki rezerv, 2022 yılında Maden Tetkik Arama (MTA) ve Eti Maden tarafından yaklaşık 694 milyon ton cevher olarak açıklanmıştı. Bu miktar, Türkiye’yi Çin’den sonra ikinci büyük nadir toprak elementi potansiyeline sahip ülke konumuna getiriyor. Saha, Neodimyum, Praseodimyum, Disprosyum, Terbiyum, Lantan, Seryum, İtriyum ve Skandiyum gibi stratejik önemdeki elementleri barındırıyor.

ENERJİ, SAVUNMA VE TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNDE KRİTİK KULLANIM ALANLARI

Uzmanlara göre bu elementler, günümüz teknolojilerinde merkezi bir role sahip.

Neodimyum ve Praseodimyum, elektrikli araç motorları ve rüzgâr türbinleri için gerekli kalıcı mıknatısların üretiminde kullanılıyor.

Disprosyum ve Terbiyum, yüksek sıcaklıklara dayanıklı mıknatısların üretimini mümkün kılıyor.

Lantan ve Seryum, otomotiv katalizörlerinden enerji pillerine kadar pek çok alanda kullanılırken,

İtriyum, Europyum ve Terbiyum gibi elementler LED ekranlar, lazer sistemleri ve fiber optik ağlarda değerlendiriliyor.

Skandiyum, havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan hafif ama yüksek dayanımlı alüminyum alaşımlarında tercih ediliyor.

Bu özellikleri nedeniyle nadir toprak elementleri, elektrikli ulaşım, yenilenebilir enerji, savunma sanayii ve dijital üretim zincirlerinde temel hammadde olarak kabul ediliyor. Enerji dönüşümü sürecinde rüzgâr türbinleri, elektrikli araç motorları ve batarya teknolojileri bu elementlere doğrudan bağımlı hale geliyor.

İŞLEME KAPASİTESİ VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ TARTIŞMASI

Türkiye, 2023 yılında Beylikova’da bir pilot tesis kurarak sınırlı ölçekte rafineri çalışmalarına başlamıştı. Ancak tam ölçekli üretim için gerekli olan ayırma, saflaştırma ve rafinasyon teknolojileri henüz yerli olarak geliştirilmiş değil.

Bloomberg’in haberine göre, ABD tarafının görüşmelerde özellikle bu teknolojilerin sağlanması ve üretim zincirinin belli bölümlerinin ABD sanayisine entegre edilmesini önerdiği, Türkiye’nin ise teknoloji transferi ve yerli katma değer şartlarını gündeme getirdiği belirtiliyor.

Nadir toprak elementlerinin işlenmesi, yüksek yatırım gerektiren ve çevresel açıdan hassas süreçler içeriyor. Bu nedenle dünya üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı halen Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ise Beylikova sahasındaki üretim sürecinin hangi modelle ilerleyeceği, “çıkarılan cevherin mi yoksa işlenmiş ürünün mü ihraç edileceği” tartışmalarıyla birlikte değerlendiriliyor.

Stratejik kaynak olarak önemi

"PETROL KADAR KRİTİK"

Uzmanlar, nadir elementlerin 21. yüzyılda “petrol kadar kritik” bir stratejik kaynak haline geldiğine dikkat çekiyor. Bu elementler savunma sistemlerinden yenilenebilir enerji teknolojilerine, dijital cihazlardan uzay endüstrisine kadar birçok sektörde kullanılıyor.

Türkiye açısından bu kaynaklar hem enerji dönüşümü hem de dışa bağımlılığın azaltılması bakımından önem taşıyor. Görüşmelerin hangi çerçevede ilerleyeceği ve olası bir anlaşmanın Türkiye’deki üretim, işleme ve ihracat süreçlerine nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

ÖZEL: NADİR ELEMENTLER TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR! SAHİP ÇIKALIM SATTIRMAYALIM

CHP Lideri Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında toplum tarafından pek bilinmeyen bu konuya dikkat çekti. Söz konusu nadir elementlerin rezerv açıdan dünyada önde gelen ülkelerinden birisinin Türkiye olduğunu ifade eden Özel, dünya süper güçlerinin bu elementlerin peşinde olduğunu aktardı.

Özel, bu elementler ile; yeşil enerji cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi ürünlerin üretildiğini söyledi. Teknolojinin bunlar üzerinden ilerlediğini kaydeden Özel, ABD ile Çin'in önümüzdeki yıllarda savaşacaksa bu nedenle savaşacağını ifade etti.

Bu konuda hiçbir tarafın yalanlama yapmadığını vurgulayan Özel, Türkiye'nin ABD'ye bu elementleri işleme yetkisinin verilmemesi üzerine kamuoyunun da baskı yapmasını istedi.

YALVARIYORUM DİYEREK TRUMP'A SATILMAMASI İÇİN BASKI YAPILMASINI İSTEDİ

Özel hayli kritik öneme sahip durum için vicdanı olan herkese 'yalvarıyorum' diyerek seslendi:

Erdoğan'a mani olun. Mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin geleceğini satamaz. Sattırmamalıyız. AK Partililere de çağrımdır. MHP'lilere de çağrımdır. Millete şikayet ediyorum. Nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir. Trump'a verilemez. Sahip çıkalım, sattırmayalım.

