Nadir elementler için Rusya ve Çin yerine yön ABD'ye döndü!

Nadir elementler için Rusya ve Çin yerine yön ABD'ye döndü!
Yayınlanma:
Bloomberg, Çin ve Rusya ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Türkiye’nin, Eskişehir-Beylikova’daki nadir toprak elementlerini geliştirmek için ABD ile stratejik işbirliği arayışına girdiğini öne sürdü.

Eskişehir Beylikova'daki 'nadir toprak elementleri' için Türkiye'nin ABD ile işbirliği arayışında olduğu iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre Ankara ile Washington arasındaki temaslar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeden sonra hız kazandı.

Özel'in Trump ifşası AKP'de Erdoğan sonrası dönem savaşını ayyuka çıkardı!Özel'in Trump ifşası AKP'de Erdoğan sonrası dönem savaşını ayyuka çıkardı!

Eskişehir-Beylikova’da yapılan keşiflerde, savunma ve yüksek teknoloji endüstrileri için kritik önemdeki seryum, praseodim ve neodim elementlerine rastlandığı açıklanmıştı. Rezervin kalitesi henüz kesinleşmemekle birlikte, cevherin yüzde 1’in üzerinde nadir toprak oksidi içerdiği; bunun da ticari üretim için yeterli olduğu ifade ediliyor.

Rezervlerde sakinlik rekoruRezervlerde sakinlik rekoru

ÇİN VE RUSYA İLE TEMASLAR SONUÇSUZ KALDI

Türkiye, 2024 Ekim’inde Çin ile benzer bir mutabakat zaptı imzalamış, ancak teknoloji transferi konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

Çin, çıkarılan cevherin kendi tesislerinde işlenmesini şart koşarken Türkiye, rafineri kurma ve teknoloji geliştirme hakkından vazgeçmeyi reddetti. Rusya ile yapılan temaslar da aynı şekilde tıkanınca Ankara, projeyi Batılı ortaklarla sürdürme kararı aldı.

Başekonomist Brooks: Merkez Bankası lirayı rezerv harcayarak tutmaya çalışıyorBaşekonomist Brooks: Merkez Bankası lirayı rezerv harcayarak tutmaya çalışıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ABD ile yürütüldüğü iddia edilen görüşmelere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

BEYLİKOVA RAFİNERİSİ VE ULUSLARARASI SERTİFİKASYON SÜRECİ

Ankara, Beylikova’da kurulacak bir nadir toprak rafinerisi için Kanada ve İsviçreli kurumlarla fizibilite çalışmaları yürütüyor. Türkiye, ayrıca rezervin uluslararası standartlara göre sertifikalandırılması amacıyla Avustralya Jeobilimciler Enstitüsü’nün hazırladığı JORC Code sistemine başvurmayı planlıyor. Bu sertifikasyon, Beylikova’daki rezervin ekonomik değerini ve yatırım potansiyelini belirleyecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Ekonomi
New York borsasında yeni rekor
New York borsasında yeni rekor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu