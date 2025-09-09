Başekonomist Brooks: Merkez Bankası lirayı rezerv harcayarak tutmaya çalışıyor

Brookings Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye ekonomisinin yapısal kırılganlıklarına dikkat çekti. Brooks, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin sürekli döviz krizleri yaşamasının temel nedeninin harcamaların kalıcı gelirlerin üzerinde olması olduğunu savundu.

“ERDOĞAN BÜYÜMEYİ ZORLUYOR, BU DA İTHALATI KÖRÜKLÜYOR”

Robin Brooks’a göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi, iktidarda kalabilmek adına ekonomide büyümeyi krediler ve teşviklerle yapay biçimde destekliyor. Ancak bu politika, ithalatı artırarak cari açığın kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Brooks, bu tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Erdoğan’ın önceliği yapay büyümeyi sürdürmek. Bu ise ithalatı tetikliyor ve Türk Lirası’nın değer kaybını kaçınılmaz kılıyor.”

“KUR POLİTİKASI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Ünlü ekonomist, Türk Lirası’nın son aylarda ABD Doları karşısında sabit tutulduğunu belirtti. Merkez Bankası’nın bu sabit kur politikasını sürdürebilmek için rezerv yakmak zorunda kaldığını ifade eden Brooks, Ekonomim'de yer alan habere göre mevcut para politikasının sürdürülebilir olmadığını vurguladı:

“Kurun artık bir anlamı kalmadı çünkü Merkez Bankası lirayı rezerv harcayarak tutmaya çalışıyor. Bu politika uzun vadede devam ettirilemez.”

“TÜRKİYE DIŞ KAYNAĞA BAĞIMLI BİR EKONOMİ”

Brooks, Türkiye’nin dış finansman bağımlılığına da dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine dayanarak hazırladığı grafikte, ithalatın ihracatın üzerinde seyrettiğini gösterdi. Brooks, bu tablonun, cari açık ve dış kaynak ihtiyacının sürdüğünün açık göstergesi olduğunu ifade etti:

“İthalat, ihracata kıyasla sürekli olarak yüksek. Bu da Türkiye’nin dış finansmana bağımlı olduğunu ve yapısal sorunların devam ettiğini gösteriyor.”