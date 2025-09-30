Özel'in Trump ifşası AKP'de Erdoğan sonrası dönem savaşını ayyuka çıkardı!

Özel haber

Halk TV geçtiğimiz günlerde ABD gezisi öncesi Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın oğlu arasındaki görüşme ve içeriğinin sızmasının tartışma yarattığını duyurmuştu. Aynı haberde Erdoğan’ın sızıntının kaynağının araştırılmasını istediği de belirtilmişti.

SIZINTILARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Bu gelişme güncelliğini korurken yaşanan yeni sızıntılar, yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşü uçakta sorulacak soruların önceden hazırlandığına dair bilgi sızdı. Uzun süredir iddia düzeyinde olan bu tartışma, Fahrettin Altun sonrası ete kemiğe bürünmüş oldu.

SIZINTI KAYNAĞI FAHRETTİN ALTUN SÖYLENTİLERİ

Kulislerde, bu sızıntının kaynağı olarak da eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a bağlı ekipler gösteriliyor.

Konuşulanlara göre, Fahrettin Altun tasfiye sürecinde Albayrak ailesi ve onlara bağlı medya grubunun etkili olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Altun’a yakın ekiplerin, adeta bir intikam operasyonu gibi, yeni İletişim Başkanlığı ekibini başarısız göstermek için bu tür sızıntılara imza attığı iddia ediliyor. Hatta benzer bir şekilde, sahte diploma skandalı gibi olayların da aynı kaynaktan sızdığı da öne sürülüyor.

Uzun süredir devam eden Altun-Albayrak rekabetinin medyaya derin etkileri olduğu belirtiliyor. Öyle ki bası bakanların da bu noktada taraf olmaya başladığı ya da tarafların birbirlerini yıpratmasından hoşnut oldukları iddia ediliyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yerli uçakların motorlarıyla ilgili yaptığı açıklamaların da bir başka gerilime işaret ettiği söyleniyor.

SELÇUK BAYRAKTAR'A DOLAYLI DURUŞ İDDİASI

Fidan’ın, aslında iyi niyetle gerçeği dile getirdiği ancak bu açıklamaların, Erdoğan sonrası döneme ilişkin Selçuk Bayraktar’a karşı dolaylı bir duruş olduğu iddia ediliyor. Bayraktar ekibine yakın isimler ise, Fidan’ın sosyal medyada ve geçmişte Altun’un ekibinden isimlerde iletişim çalışmaları yaptığını öne sürüyor.

HESAPLARIN KAPANMASINI İSTİYORLAR

Fidan taraftarları ise bu konuda aslında kendilerine yönelik yapılan spekülasyonlardan rahatsız olduklarını ve bu bası sosyal medya hesaplarını kapattırmak istediklerini belirtiyor.

Fidan’a yönelik parti içinden yükselen en büyük eleştiri ise ABD ziyaretini esas amaçtan uzaklaştıran isim suçlaması oluyor. ABD ziyareti ardından yapılan açıklama ve bilgi sızıntısının ziyarete gölge düşürdüğü ve bunun Erdoğan’ı tatmin etmediği belirtiliyor.

Fidan ve Altun’u bu aşamada ortaklaştıranların düşüncesine göre “Bir taşla iki kuş” vurulduğu ve “İki damadın da tartışmalı hale getirildiği” belirtiliyor.