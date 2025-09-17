Yurttaşlar İmamoğlu'nun tutukluluğunun 180'inci gününde meydanlarda: On binler yeni adreste buluştu

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 180'inci gününde İastanbul Bahçelievler'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenliyor.

YURTTAŞLAR CHP'NİN YENİ ADRESİNDE İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi olan Bahçelievler'de düzenlenen mitinge yurttaşların yoğun katılım sağladığı görüldü.

Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

"BİR TARAFTA RANTÇI AKP BELEDİYECİLİĞİ DİĞER TARAFTA HALKÇI CHP BELEDİYECİLİĞİ"

Silivri'de tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ettikten sonra alana gelen CHP Lideri Özgür Özel, mitingte yaptığı konuşmasına AKP'nin 'rantçı belediyeciliğine' dikkat çekerek başladı.

AKP idaresindeki Bahçelievler'de yeşil alan olmadığından bahseden Özel, bir dahaki seçimde Bahçelievler'i alacaklarını belirtti.

Özel şöyle konuştu:

"Bugün 19 Mart darbesinden sonra darbeyi gerçekleştirenlerin hevesini kursağında bırakanlar, Saraçhane'yi dolduranlar, 55. kez eyleme gelmişler, hoş gelmişler. Bir tarafta rantçı AKP belediyeciliği bir tarafta halkçı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği!"

"Evet altı dönemdir kazanamadık ama Bahçelievler'e hiç suç bulmadık. Kusuru kendimizde aradık. Çok çalıştık, çok yaklaştık ama bu sefer bir fark var. İlçe belediyesini kazanamadık ama Ekrem İmamoğlu'nu birinci yaptık Bahçelievler'de. Birinci. Tabii sonuçlara bakınca Ekrem Başkan'ın aldığı oya bakınca, çıkış trendimize bakınca bir de bu Haznedar Meydanı'na bakınca görülüyor ki bir daha kaybetmeyeceğiz Bahçelievleri. Bahçelievleri de alacağız. İstanbul'u da alacağız. Türkiye'yi de alacağız."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında verilen karara da tepki gösteren Özgür Özel, "İstanbul'un seçilmiş il başkanını ne kayyıma teslim ederiz ne de sarayın yargısına teslim ederiz. Sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ AKTAŞ'A 843 MİLYONLUK İHALE VERMİŞ"

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonun kilit ismi 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'ın AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nden toplam 843 milyon liralık ihale aldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Zeydan Başkan 12 yıl önce belediyeyi ilçe belediyesi Seyhan'ı AKP'den almış. Aldığı sırada bir ihale varmış. Normal ödemeler yapılmış. Günü gelince bitmiş bir daha da iş verilmemiş. Kendine sorarsan ortak değiliz diyor. Savcı onlar ortak ben biliyorum diyor.

Güya Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme almış. Onun için Zeydan Karalar içeride yatıyor. Ama Bahçelievler'in belediye başkanı daha geçen sene daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış.

Toplam 843 milyonluk ihale vermiş. Hakan Efendi'ye dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğe. Buradan açık söylüyorum. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım gencecik kardeşim Utku Caner Çaykara ya da Gazi Osmanpaşa'da biricik gencecik kardeşim Hakan Bahçetepe. Bunların ifadesiyle hapiste yatıyorsa Bahçelievler Belediye Başkanının 50 kere müebbet alması lazım. 50 kere müebbet alması lazım."

"ERDOĞAN FAKİR SEVMEZ, ZENGİN SEVER"

CHP'li yönelik operasyonlar sonrasında borsanın düştüğünden bahseden Özel, kurultay davası duruşmasının ertelenmesinden sonra borsanın yükselmesine dikkat çekti.

Özel, ülke otoriterleştikçe ekonominin bozulduğunu söyleyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti öyle bir düzen getirdi ki artık dayanacak gücümüz kalmadı. Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ama bir bakalım Erdoğan'ın haline; Türkiye'de resmi yoksulluk sınırı 88 bin lira. Bütün Türkiye'de durum aşağı yukarı aynı, 88 bin liranın alında alanlar yüzde 95 dedim resmi rakam da yüzde 88. Bakın Erdoğan 88 bin liradan az alanı ya da 22 bin lira asgari ücret alanı sevmiyor ama 700 milyar lira zenginlerin vergisini sildi. Senin cebinde kalsın diyor, hazineye girmiyor. Hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydu."

Bir tarafta 'Sıfırladın mı oğlum paraları' diyenlere, öbür tarafta oğlunu sıfır lira harçlıkla okula gönderenler. Kantinler ateş pahası. O yüzden söz veriyoruz, bu memlekette hiçbir çocuk babasından yoksulluk miras almayacak. Hiçbir çocuk okula boş beslenme çantasıyla gitmeyecek. Bunun sağı yok solu yok. Kürdün de Türkün de çocuğu aç, babası aç. Öyle ya da böyle bu memlekete adaleti getireceğiz.

Beyoğlu Belediye Başkanımız, 'Beyoğlu'nun zengininden çok fakiri var genel başkanım' dedi. Çocuklar tenefüste, parası olan çeşmeden içiyor bazıları şişe alıp içiyor. Başkanım dedi arıtma yaptım dedi, zengin çocuk da oradan içiyor diğeri de dedi. Biz bunu örnek proje yaptık, bütün Türkiye'ye dağıttık. Ama bazı okul müdürleri korkuyor, bazı ilçe milli eğitim müdürü korkuyor. Bir kez daha söylüyorum, bütün silkelemelerine rağmen AKP'nin MHP'nin borçlarını bize ödetiyorlar. Türkiye'deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum, ücretsiz su sebilleri bizden. Çocuklara sıcak öğle yemeği ya da ücretsiz beslenme çantası bizden yeter ki korkmayın siz o reisten."

ÖZEL'DEN ÇOK KONUŞULACAK PAZARLIK İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ı Gazze'yi tatil köyü yapma planına AKP'nin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen Özel, çok konuşulacak bir iddiayı orata attı.

"Buradan açıklıyorum" diyen Özel şöyle konuştu:

"Trump'a bir kelime söylemediği gibi, daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Jr. Trump'ı ağırlıyor, onunla pazarlığa tutuşuyor. İsmini yazmayıp iş adamı yazmışlar ziyarete."

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun MHP'li ve AKP'li isimlerce arandığını ve 'AKP'ye geçmezsen hapse atılırsız' tehdidine maruz kaldığını öne süren Özel, Mutlu'nun olayı şu ifadelerle anlattığını ifade etti:

"Genel Başkanım, bundan üç hafta önce bir sefer, iki hafta önce bir sefer, en son bu perşembe akşamı bir, yani cumartesi gözaltına alınınca perşembe gecesi bir, bir de cumartesi sabahı bir, dört kez Cumhur İttifakı'na geçersen operasyonu durdururuz. Yoksa seni içeri alacağız."

Ayrıntılar geliyor...

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN BAHÇELİEVLER'E SESLENDİ

Miting, İmamoğlu'nun, "Demokrasiden yana tüm hemşehrilerimi selamlıyorum. Teşekkürler Bahçelievler." notuyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından da canlı olarak yayınlanıyor.

Slivri'deki Marmara Cezaevi'nde 180 gündür tutuklu olan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda düzenlenen mitinge mektup gönderdi.

İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan mektubunda şunlara yer verdi:

“2019’dan bu yana, siyasi parti gözetmeksizin, İstanbul’un tüm ilçelerine eşit oranda hizmet ettik. Bunun en iyi örneklerinden biri de Bahçelievler’dir. Açtığımız metro hattımız, kreşlerimiz, bölgesel istihdam ofisimiz, büyük altyapı yatırımlarımız ve çok yakında açılacak olan yeni metro istasyonlarımızla, Bahçelievler’e hak ettiği değeri verdik. Daha önce örneği görülmemiş desteklerle, dar gelirli hemşerilerimizin yanında olduk. Sizin paranızı, yine sizin hayatınızı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için harcadık.

Bizler, hiçbir ayrım gözetmeden, vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, iktidar sahipleri; ayırmacı, kayırmacı politikalarıyla ülkemizi bir uçurumun kıyısına sürükledi. Ekonomide bir uçurumun kıyısındayız. Demokraside, adalette, eğitimde, sağlıkta, dış politikada bir uçurumun kıyısındayız.”

“MİLLET, ADALET DUYGUSUNU YİTİRMİŞ

BİR İKTİDARI ZAMANINDA YOLA GETİRMEZSE…”

“Ya milletçe birbirimize güvenerek, birbirimize tutunarak hep birlikte selamete, huzura, refaha kavuşacağız ya da bir avuç insanın kişisel emellerinin kurbanı olacağız. Bunun ortası yok. Yok. Ya bu iktidarı, hukuk ve demokrasi içinde hareket etmeye mecbur bırakacağız ya da bir baskı ve zorbalık rejiminde gençlerimizin, çocuklarımızın hayatları kararacak, umutları tükenecek.

Hukuk ve demokrasi dışına çıktığı halde, milletten en ciddi şekilde uyarı görmeyen iktidarlar, hep daha fazla zalimleşirler. Yalnız siyasi rakiplerine karşı değil, iktidardan refah, adalet, güvence bekleyen tüm vatandaşlara karşı daha fazla zalimleşirler.

Bugün ülkemizde yaşanan budur. Tarihte ve günümüzde örnekleri çoktur. Millet, adalet duygusunu yitirmiş bir iktidarı zamanında yola getirmezse, o iktidar sahiplerinin ülkeye yapacakları kötülükler, verecekleri zararlar misliyle katlanarak artar. Onun için hep söylüyorum: Ya adalet ya sefalet. Ya adalet ya esaret.”

“HASAN BAŞKANIMIZ; BASKIYA, ŞANTAJA, TEHDİDE BOYUN

EĞMEDİĞİ İÇİN BU HUKUKSUZ OPERASYONA MARUZ KALMIŞTIR”

“Bu iktidarın, adalet duygusu, adalet arzusu kalmamıştır. Bu iktidarın, son sözü milletin söylemesine tahammülü kalmamıştır. Bu iktidarın, rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti yoktur. Milletin kendilerine vermediği yetkiyi, kontrolleri altındaki yargı aracılığıyla gasp ediyorlar. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini tehdit ederek, şantaja maruz bırakarak kendi partilerine geçmeye zorluyor, seçimle alamadıkları belediyeleri, bu kirli yolla elde etmeye uğraşıyorlar.

Bayrampaşa’nın gururu Hasan Mutlu Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına da yapılmak istenen budur. 30 yıl sonra halkçı ve icraatçı belediyecilikle tanıştırdığımız Bayrampaşalıların gönlünde taht kurmuş Hasan Başkanımız; baskıya, şantaja, tehdide boyun eğmediği için bu hukuksuz operasyona maruz kalmıştır. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, kendisini millet iradesinin üstünde görenlerin, kirli akıllarıyla milli iradenin temsilcilerine diz çöktürmeye çalışanların önünde boyun eğmeyeceğiz. Ne bu milletin temsilcileri geri adım atacak ne de aziz milletimiz.”

“BU ÜLKENİN GELECEĞİ SİZİNLE AYDINLANACAK”

“Mücadelemiz; çok partili demokratik rejime son verme niyetini açıkça ortaya koymuş bir avuç insana karşı, 86 milyonun demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesidir.

Mücadelemiz; herkesin hak ettiği gelire ve yaşam standartlarına kavuştuğu, emeğinin, yatırımının karşılığını aldığı, kendini güvende ve güvencede hissettiği bir Türkiye kurma mücadelesidir. Bu mücadelede duraklamaya, ayrışmaya yer yoktur. Durursak, duraklarsak, bölünür ayrışırsak, milletçe tüm tarihsel kazanımlarımızı yitirir, çok büyük bir yıkımla baş başa kalırız.

Onun için, bugünkü mücadele azim ve kararlılığımızı dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemize adaleti, hürriyeti ve refahı getirene kadar asla durmayacağız. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum.

Değerinizi bilin, kendinize güvenin. Kim ne planlar ne kumpaslar kurarsa kursun, son sözü siz söyleyeceksiniz. Bu ülkenin geleceği sizinle aydınlanacak. Umut sizdedir. Umut millettedir! Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

BAHÇELİEVLER'DE AHMED ARİF'İN ANADOLU ŞİİRİ OKUNDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun Silivri'den yurttaşalra gönderdiği mektubu okuduktan sonra Ahmed Arif'in Anadolu şiirinden şu dizeleri seslendirdi:

"Öyle yıkma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip...

Nerede olursan ol,

İçerde, dışarda, derste, sırada,

Yürü üstüne - üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının...

Dayan kitap ile

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile

Dayan rüsva etme beni.



Gör, nasıl yeniden yaratılırım,

Namuslu, genç ellerinle.

Kızlarım,

Oğullarım var gelecekte,

Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.

Kaç bin yıllık hasretimin koncası,

Gözlerinden,

Gözlerinden öperim,

Bir umudum sende,

Anlıyor musun?"