Saray art arda bilgi sızdıran o köstebeği arıyor! İntikam mı Erdoğan sonrasına hazırlık mı?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda son günlerde peş peşe yaşanan üç ayrı krizin perde arkasında içeriden bir sızıntı olduğu iddia ediliyor. Boeing alımı, gazetecilere önceden verilen sorular ve KAAN savaş uçağı ile ilgili yaşanan gelişmelerin, Saray içindeki bir kaynaktan dışarı aktarıldığı öne sürülüyor.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Saray'da şu an bu konunun konuşulduğunu belirterek iki ihtimal üzerinde durulduğunu bildirdi.

Saymaz'a göre, özellikle Cumhurbaşkanı'nın uçağındaki "soru krizi" özelinde, ya uçaktaki bir kişinin soruları sızdırdığı ya da İletişim Başkanlığı'ndan bir ekibin bu işin arkasında olduğu düşünülüyor. Saymaz, eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun döneminden kalanların "parmak izinin" arandığını da sözlerine ekledi.

SIZIN TARTIŞMASINI BAŞLATAN OLAY

Bu sızıntı ve köstebek iddialarını tetikleyen olaylar zinciri ise şöyle gelişti:

Tartışmalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 18 Eylül'de yaptığı çarpıcı açıklamayla başladı. Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe'de, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu ile gizlice görüştüğünü ve bu görüşmede "Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16'ları da konuşacağız" dediğini iddia etti.

'Uçakta gazetecilik' krizinde İsmail Saymaz'dan bomba iddia!

Bu açıklamadan kısa süre sonra Erdoğan ABD’ye gitti. Ziyaret sırasında ABD yönetimi Türkiye ile Boeing ve F-16 görüşmelerinin yapıldığını doğruladı. Hemen ardından THY, Boeing’den 250 uçak alacağını duyurdu. Bu gelişmeler, Özel’in iddiasını güçlendirdi. Ancak kamuoyunda asıl merak edilen, bu bilgilerin CHP liderine nasıl ulaştığı oldu.

UÇAKTA SORU KAĞIDI KRİZİ

İkinci kriz ise Erdoğan’ın ABD dönüşü gazetecilerle yaptığı uçak yolculuğunda patlak verdi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, uçak kalkmadan önce gazetecilere verilecek soru listesinin sızdırıldığını açıkladı ve o kağıdı paylaştı. Hükûmet kaynakları sızıntıyı doğrularken, iktidara yakın gazeteci Mehmet Çek olayın yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran’a yönelik bir “operasyon” olduğunu savundu.

Cem Küçük da soruların önceden hazırlandığını itiraf ederek, "Zaten ters ne sorabilir ki uçaktaki gazeteciler" dedi ve İletişim Başkanlığı'na uçağa "ılımlı muhalif gazetecileri de" alması tavsiyesinde bulundu.

KAAN'IN MOTORUNDA KRİZ VARMIŞ YENİ ÖĞRENDİK

Boeing görüşmeleri ve uçaktaki soru krizinin yankıları sürerken, bu kez de milli savaş uçağı KAAN’la ilgili bir sorun gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de yaptığı bir açıklamada, yerli ve milli olması beklenen KAAN’ın üretiminin, Amerika’dan motor beklendiği için durduğunu söyledi. Türk kamuoyunun daha önce duymadığı bu kritik bilgi büyük yankı uyandırdı.

Saymaz’a konuşan bir kaynak, yaşananları “ekipler kavgası” olarak nitelendirdi. Bu gelişmeler, Saray içindeki olası bir güç mücadelesi iddialarını da beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, Erdoğan sonrası için adı geçen isimler arasında yer alıyor.

CHP Milletvekili Namık Tan, Selçuk Bayraktar’ın Türkiye’nin ABD’den F-16 alımını desteklemediğini ve önceliğin KAAN projesine verilmesini savunduğunu öne sürdü. Bu tablo, yaşanan krizlerin ardında iç çekişmeler olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

F-16, KAAN, Boeing ve uçakta soru tartışmaların hepsi havadayken bunların Saray'dan bir bilgi 'sızıntısı' olduğu iddiaları kulislerde yankılanmaya başlandı.