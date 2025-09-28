Hakan Fidan KAAN'ın üretimine neyin engel olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ile igili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları nedeniyle KAAN'ın seri üretime geçmesine engel olduğunu belirtti.

ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde konuşan Fidan, "2019 yılında yaşananlardan sonra ortaya çıkan CAATSA meselesi bizim için büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında, birbirlerinden alım yapmayı engelleyen yasal kısıtlamanın olması sistematik olarak da büyük bir problem" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN

"KAAN İÇİN ABD KONGRESİ'NDEN ONAY BEKLİYORUZ"

2019'dan bu yana uygulanan CAATSA yaptırımları nedeniyle Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN projesinde de sıkıntılar oluştuğunu belirten Fidan, sıkıntının giderilmesi için ABD Kongresi'nin kararını beklediklerini şöyle ifade etti:

"Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek. Kendi yeteneklerimizi elbette geliştiriyoruz ancak hiçbir ülke, sadece kendi geliştirdikleri ile kendisi için yeterli hale gelemez."

TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRMAYI ŞARTA BAĞLAMIŞTI

25 Eylül'de Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kolayca kaldırılabileceğinden bahsetmişti, fakat öncesine Erdoğan'ın kendileri için bir şey yapması gerektiğini vurgulamıştı.