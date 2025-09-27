ABD'nin Gazze planı paylaşıldı: İşte 21 maddelik teklif

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'de savaşı sona erdirmek amacıyla hazırladığı 21 maddelik ateşkes teklifi İsrail basını tarafından açıklandı.

21 maddelik teklifte ABD'nin İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk rolü üstleneceği belirtildi.

İSRAİL BASINI ABD'NİN PLANINI YAZDI

The Times of Israel gazetesi, Witkoff'un teklifi olduğu iddia edilen 21 maddelik planı haberleştirdi.

Haberde, teklifin amacının "Gazze'de savaşı sona erdirmek ve Filistin Devleti'ne giden yolu açmak" olduğu belirtildi.

GÜNDE 600 KAMYON YARDIMA İZİN VAR

Teklife göre Gazze'ye günde 600 kamyon yardım, kritik altyapının yenilenmesi ve molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecek.

Yardımlar ise Birleşmiş Milletler, Kızılay ve bağımsız kuruluşlar tarafından dağıtılacak. Gazze'nin yönetimi, Hamas’ın dışında tutulacak bir Filistinli teknokratlar hükümeti tarafından üstlenilecek.

"KİMSE GAZZE'Yİ TERK ETMEYE ZORLANMAYACAK"

Trump'ın Gazzelileri sürgün etme planına karşın Witkoff'un teklifine göre kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin ise geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazze sakinleri kalmaya teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.

ABD'NİN 21 MADDELİK GAZZE PLANI

Haberde, henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen teklifte yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı: