Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın vizesini iptal edecek!

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'ten Petro'nun vize durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Petro'nun "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, "pervasız ve kışkırtıcı" eylemleri nedeniyle Petro'nun vizesinin iptal edileceği belirtildi.

Kolombiya liderinden Washington’a çağrı

FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİNE KATILMIŞTI

Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

"İNSANLIĞA KARŞI FÜZELERİNİZİ DOĞRULTMAYIN" DEMİŞTİ

Protestoda konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanan Petro, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump'a boyun eğmeyin" ifadelerini kullanmıştı.