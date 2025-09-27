İsrail’in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda, Filistin Medya Merkezi çalışanı gazeteci Muhammed ed-Daye yaşamını yitirdi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in sivillerin barındığı bir çadırı hedef aldığı ve saldırıda gazeteci ed-Daye’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürülen gazeteci sayısının 252’ye ulaştığı ifade edildi.

"GAZETECİLERE KARŞI İŞLENEN BU SİSTEMATİK SUÇLARI KINAYIN"

Medya Ofisi, gazetecilerin sistematik şekilde hedef alınmasının en sert ifadelerle kınandığını vurgulayarak, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın kuruluşlarına çağrı yaptı. Açıklamada, “Gazze’de gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçları kınayın” ifadeleri yer aldı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapılması, gazetecilerin korunması ve işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.