Ahmet Hakan uçakta Erdoğan'a sorulan soruların önceden hazırlandığını itiraf etti!

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici skandalı açıkladı. Bildirici, Erdoğan'a yöneltilen soruların kendisine saatler öncesinden ulaştığını açıklamış, sıralamasının bile aynı olduğunu aktarmıştı.

Faruk Bildirici büyük skandalı açıkladı: Erdoğan'ın uçağında 'sipariş' sorular saatler önce belli olmuş

Bildirici sosyal medya hesabından "İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan’a sorulan sorular ve yanıtlarının medyaya gönderilmesinden sonra bendeki metinle karşılaştırdım! Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular -sözcüğü sözcüğüne olmasa da- aynı şekilde Erdoğan’a sorulmuştu. Hatta soruların sıralaması da uyuyordu" paylaşımını yapmıştı.

Bunun bir açıklaması var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Washington’dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde gazetecilerin uçakta soracakları sorular liste halinde bana geldi. Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu. Türkiye saatiyle 22.10’du sorular… pic.twitter.com/5MzF71JAKR — Faruk Bildirici (@farukbildirici) September 26, 2025

AHMET HAKAN İTİRAF EDİP TEK TEK ANLATTI

Uçaktaki gazetecilerden Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında soruların önceden iletildiğini itiraf etti. Önce iddiaların ciddiye alınır bir tarafı olmadığını ifade eden Hakan, gazetecilerin de istedikleri soruları istedikleri gibi sorduklarını öne sürdü.

AKP'li gazeteciden uçak rezaletine sert tepki! "Bu operasyonun hedefinde Duran var"

Sonrasında ise itiraf niteliğindeki açıklamasını yaparak yöntemi şu şekilde anlattı: