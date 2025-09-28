Ahmet Hakan uçakta Erdoğan'a sorulan soruların önceden hazırlandığını itiraf etti!

Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinden dönüşünde uçağında bulunan gazetecilerin kendisine yönelttiği soruların önceden hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Uçaktaki gazetecilerden Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında hem soruların önceden hazırlandığını itiraf etti hem de 'yöntem şu' diyerek aşamaları tek tek anlattı.

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici skandalı açıkladı. Bildirici, Erdoğan'a yöneltilen soruların kendisine saatler öncesinden ulaştığını açıklamış, sıralamasının bile aynı olduğunu aktarmıştı.

Bildirici sosyal medya hesabından "İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan’a sorulan sorular ve yanıtlarının medyaya gönderilmesinden sonra bendeki metinle karşılaştırdım! Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular -sözcüğü sözcüğüne olmasa da- aynı şekilde Erdoğan’a sorulmuştu. Hatta soruların sıralaması da uyuyordu" paylaşımını yapmıştı.

AHMET HAKAN İTİRAF EDİP TEK TEK ANLATTI

Uçaktaki gazetecilerden Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında soruların önceden iletildiğini itiraf etti. Önce iddiaların ciddiye alınır bir tarafı olmadığını ifade eden Hakan, gazetecilerin de istedikleri soruları istedikleri gibi sorduklarını öne sürdü.

AKP'li gazeteciden uçak rezaletine sert tepki! "Bu operasyonun hedefinde Duran var"AKP'li gazeteciden uçak rezaletine sert tepki! "Bu operasyonun hedefinde Duran var"

Sonrasında ise itiraf niteliğindeki açıklamasını yaparak yöntemi şu şekilde anlattı:

İletişim Başkanlığı soru ve cevapları yazıyormuş, altına da gazetecilerin isimlerini yazıyormuş.

Gazetecilerin soruları, Cumhurbaşkanı’nın cevapları falan...

Hepsi tiyatroymuş.

Bu ahlaksız iddianın ciddiye alınır bir tarafı yok.

Son basın toplantısına katılan tüm gazeteciler, istedikleri soruları istedikleri gibi sordular.

Yöntem şu: İletişim Başkanlığı, gazetecilere “Hangi soruları soracaksınız” diye soruyor. Bunun amacı da belli: Mükerrer soru olmasın, sorular hep aynı konuda olmasın, sorular çeşitlensin.

Soracağımız soruyu özgürce, hiçbir kısıtlama olmaksızın iletiyoruz İletişim Başkanlığı’na.

İletişim Başkanlığı da sorulara asla müdahale etmeden bir sıralama yapıyor.

Basın toplantısında da Cumhurbaşkanı’na dilediğimiz gibi soruyu soruyoruz.

Bazen araya girmeler de olabiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

