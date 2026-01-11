İstanbul'daki dizi çekimleri için yeni dönem: Şehir üçe ayrıldı

İstanbul’da film ve dizi çekim süreçlerini daha düzenli, öngörülebilir ve şehirle uyumlu hale getirmeyi hedefleyen Film Çekimi Uygulama Esasları yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği öncülüğünde, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin görüşleri ile hazırlanan uygulama, İstanbul’da sinema ve televizyon yapımlarının daha planlı ve profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli açık hava platolarından biri olan İstanbul’da hayata geçirilen düzenleme ile kent yaşamının korunması, sektörün operasyonel süreçlerinin hızlandırılması ve çekim faaliyetlerinin net kurallar çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni uygulama ile İstanbullular, günlük yaşam akışını en az düzeyde etkileyecek ve önceden bilgilendirilecekleri bir sisteme sahip olacak, yerli ve yabancı yapım ekipleri de sadeleştirilmiş prosedürler ve açık kurallar sayesinde çekim süreçlerini daha rahat ve sistemli biçimde yürütebilecek.

Yerli dizi sektöründe deprem

ŞEHİR 3 ANA ÇEKİM BÖLGESİNE AYRILDI

Düzenleme kapsamında İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı. Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla yedi büyük araçla çekim yapılabilecek; çalışma saatleri kış döneminde 00.00’a, yaz döneminde ise 01.00’e kadar devam edebilecek.

İkinci bölgede en fazla on bir büyük araçla, birinci bölge için belirlenen saat esasları çerçevesinde çekim yapılabilecek.

Üçüncü bölgede ise araç sayısında herhangi bir sınırlama öngörülmezken, çalışma saatleri daha esnek şekilde uygulanacak. Ayrıca belirlenen gece çekimi bölgeleri sayesinde 23.00–06.00 saatleri arasında çekim yapılma imkanı sağlanacak. Aynı tarihte gerçekleştirilecek farklı çekim setleri arasında ise en az bir kilometre mesafe bırakılması şartı bulunacak.

BAŞVURU İÇİN 7 GÜN KURALI

Yeni esaslara göre, kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekim tarihinden en az yedi gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması zorunlu hale geldi. Trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren çekimler için de aynı süre içinde ilgili kaymakamlık ve belediyeye başvurulması gerekecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projeler ile sahada üç veya daha az büyük araç bulunduran yapımlar, belirlenen ücretin yalnızca dörtte birini ödeyecek. Elde taşınan ekipmanla gerçekleştirilen ve kamu alanını işgal etmeyen çekimlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Çekimlerden yirmi dört saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi zorunlu olurken; setlerde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının engellenmesi, atık yönetimi kurallarına titizlikle uyulması ve tarihi dokuya zarar verilmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi esas alınıyor.