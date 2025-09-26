Faruk Bildirici büyük skandalı açıkladı: Erdoğan'ın uçağında 'sipariş' sorular saatler önce belli olmuş

Faruk Bildirici büyük skandalı açıkladı: Erdoğan'ın uçağında 'sipariş' sorular saatler önce belli olmuş
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorduğu soruların saatler önce kendisine ulaştığını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinden dönüşünde uçağında bulunan gazetecilerin kendisine yönelttiği sorularla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan'a gazetecilerin sorduğu soruların saatler önce kendisine ulaştığını açıkladı.

"SIRALAMA BİLE UYUYORDU"

Faruk Bildirici, "İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan’a sorulan sorular ve yanıtlarının medyaya gönderilmesinden sonra bendeki metinle karşılaştırdım! Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular -sözcüğü sözcüğüne olmasa da- aynı şekilde Erdoğan’a sorulmuştu. Hatta soruların sıralaması da uyuyordu" dedi.

Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bunun bir açıklaması var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Washington’dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde gazetecilerin uçakta soracakları sorular liste halinde bana geldi. Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu. Türkiye saatiyle 22.10’du sorular geldiğinde.

Bu soruları, tanık olmaları için iki gazeteci arkadaşımla daha Erdoğan ile sohbetin açıklanmasından saatler önce dün gece ve bu sabah erkenden paylaştım.

İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan’a sorulan sorular ve yanıtlarının medyaya gönderilmesinden sonra bendeki metinle karşılaştırdım! Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular -sözcüğü sözcüğüne olmasa da- aynı şekilde Erdoğan’a sorulmuştu. Hatta soruların sıralaması da uyuyordu.

Gerçi daha önce uçaktaki gazeteciler, soruları kendilerinin belirlediklerini savundular ama eğer İletişim Başkanlığı ellerine hazır soru vermiyorsa nasıl oldu da bu sorular bana saatler öncesinden gelebildi? Umarım İletişim Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda bir açıklaması vardır.

Zaten sorulan sorular da çok eksik. Düşünebiliyor musunuz, ABD ile enerji alanında yeni anlaşmalar imzalanmış, Rusya’dan petrol ve doğalgaz almayın denmiş, Boeing uçak alımı için anlaşma imzalanmış! Ancak bunları sormamış uçaktaki gazeteciler… Hadi hepsini geçtim, F-35 konusunda Trump ile görüşmede ne olduğunu bile sormaz mı bir gazeteci?

İŞTE O SORULAR

erdogana-sorulacak-sorular.jpg

Faruk Bildirici, Erdoğan'a sorulacak soruların listesini paylaştı.

