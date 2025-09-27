AKP'li gazeteciden uçak rezaletine sert tepki! "Bu operasyonun hedefinde Duran var"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ABD dönüşü uçağında gazetecilere yöneltilen soruların, uçuş öncesinde medyaya sızdığı iddiası siyasetin ve medyanın gündemine oturdu. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin ifşa ettiği bu bilgi üzerine gazeteci Mehmet Çek’ten sert bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'a yakınlığı ile tanınan Mehmet Çek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşananları “tek kelimeyle rezalet” olarak nitelendirerek, “İstediğiniz kadar görmezden gelin, sağırları oynayın. Kimsenin dünyanın en özgüvenli lideri olan Cumhurbaşkanımızı böyle bir meseleye alet etme hakkı yok” ifadelerini kullandı.

AKP'deki istifa depremi... Mehmet Uçum cephesinden 'temizlik' çıkışı

"SALIN KARDEŞİM"

Mehmet Çek, Erdoğan’a uçağa sadece “reytingi en yüksek” gazetecilerin eşlik etmesi gerektiğini savunarak şunları yazdı:

“Salın kardeşim kim ne sormak istiyorsa sorsun? Ayrıca kimselerin tanımadığı, kamuoyunda ve medyada hiçbir karşılığı olmayan isimleri uçağa doldurmak nedir? Bırakın reytingi en yüksek isimler eşlik etsin Cumhurbaşkanımıza.”

"MEDYA ELİTİ ÇÜRÜMÜŞTÜR"

Çek, sert ifadelerle medya sistemini de eleştirdi:

“Sadece bu adetleriniz değil kurulu iletişim düzeni ve bu düzenin semiren bütün sözde ‘medya eliti’ çürümüştür.”

Faruk Bildirici büyük skandalı açıkladı: Erdoğan'ın uçağında 'sipariş' sorular saatler önce belli olmuş

Burhanettin Duran’ın İletişim Başkanlığı görevine gelmesini bir umut olarak gören Çek, “Şimdi kendisinden beklenen bu düzeni tepeden tırnağa değiştirmesidir. Bu değişikliğe de İletişim Başkanlığı binasından başlamasıdır” dedi.

"BU ORGANİZE BİR OPERASYON"

Soru sızdırma olayının yeni İletişim Başkanı’nı hedef alan bir planın parçası olduğunu öne süren Çek, şunları yazdı:

“Bu organize bir operasyondur ve hedefinde yeni İletişim Başkanı var. Soruları hazırlayan ya da uçaktaki gazetecilerden kim bu satışı yaptı? Kim sızdırdı? gibi soruların cevaplanması lazım.”

"KİM SEÇİYOR"

Çek, uçakta yer alan gazetecilerin kamuoyunda tanınmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır bu ‘Uçaktaki Gazeteciler’ fotoğraflarına yüzlerce kez baksam da bir ikisi dışında tanıdık, tanınmış bir simaya rastlayamadım. Kim bu arkadaşlar? Aralarında yazdığı okunan, söylediği dinlenen birileri de var mı acaba?”

İYİ GAZETECİ OLARAK BU KİŞİLERİ SAYDI: CEM KÜÇÜK, FUAT UĞUR, ZAFER ŞAHİN...

Çek, tanınan isimlerin neden dışarıda bırakıldığını şu sözlerle sorguladı:

“İktidara yakın diye bilinse de medyada reytingleri iyi nadir gazetecilerden Zafer Şahin, Taha Hüseyin Karagöz, Fuat Uğur, Cem Küçük, Ferhat Murat, Adem Metan gibi isimler de yok uçakta? E onlar yok, bunlar da yok? Kim var abi?”

Mehmet Çek, uçağa alınacak gazetecilerde reyting ve etki ölçütünün esas alınmasını savunarak şunları yazdı:

“Siyaset gibi uçağı da rekabete açın! Reytingi en yüksekler binsin kardeşim. Cumhurbaşkanının söylediği her kelimeyi en geniş kitlelere ulaştırabilme kapasitesine sahipler binsin.”

SOR(A)MADIKLARI KONULARI SIRALADI

Uçakta Cumhurbaşkanı’na hangi soruların yöneltilmesi gerektiğini de sıralayan Çek, gazetecilerin özgürce sormasına izin verilmesi gerektiğini belirtti:

“Ne soracaklardı mesela ABD gezisinden dönen Cumhurbaşkanımıza? THY-Boeing anlaşması, F-35-F-16 projeleri, Heybeliada Rum Okulu, Halkbank, nükleer enerji ve doğalgaz anlaşmaları. E bırakın sorsunlar.”

Çek, gazetecilerin bu soruları sormamış olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: